Adalet Bakanı Tunç, Afyonkarahisar'da İş Dünyası Buluşmaları Programı'nda konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yabancı sermayeli şirket sayısının 2002'de 5 bin civarındayken bugün 93 bini geçtiğini belirterek, " Türkiye'de hukuk güvenliğinin olduğunu gören yatırım yapmaya geliyor." dedi.

Tunç, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen İş Dünyası Buluşmaları Programı'nda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Adana, İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de iş dünyası sempozyumlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Tunç, "Çok geniş katılımlı, bütün tarafların olduğu, oda yönetimleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı toplantılar gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta Konya'da gerçekleştireceğiz. İl ziyaretlerimizde genellikle ticaret ve sanayi odalarımıza uğramaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tunç, son 23 yılda Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması, yargı bağımsızlığı ve hukuk devletinin tahkimi için yapılan reformlarla ekonomi alanında önemli ilerlemelerin sağlandığını vurguladı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 264 hedefi bulunuyor

Tunç, iş dünyasındaki ve ekonomideki ilerlemenin güven ortamıyla ilişkili olduğunu dile getirdi.

"Çünkü hukuk güvenliği, öngörülebilirlik çok önemli." diyen Tunç, şöyle konuştu:

"Yargı Reformu Strateji Belgemizin kapağında da yazar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir yargı ve adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız, 264 hedefi içeren, önümüzdeki 4 yılı planladığımız 4. Yargı Reformu Strateji Belgemiz var. Orada da yine ekonomiyle ilgili, iş dünyasını ilgilendiren, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik, yargı süreçlerini sadeleştirmeye ve gecikmeksizin sonuçlanmasını sağlamaya yönelik önemli hedefler var."

Tunç, 23 yılda temel kanunların tamamını yenilediklerine dikkati çekerek, "Başta ticaret, borçlar kanunlarımız, ceza mevzuatımız hepsi yenilendi yani 80 yıldan bu yana başka ülkelerden çevirdiğimiz kanunların yerine kendi milli kanunlarımızı yaptık. Meclisimizin hazırladığı, akademisyenlerimizin emek sarf ettiği o kanunları yürürlüğe koyduk." diye konuştu.

Zaman zaman "23 yıldır reform yapıyorsunuz." eleştirileriyle karşılaştıklarını anlatan Tunç, "Bu eleştiriler doğru değil. Bizim reformumuz bitmez. Sürekli yenilenme, yeni ihtiyaç, mevzuatımızı uyarlama ve uygulamadaki ortaya çıkan sorunları da süratle giderme noktasında sürekli reform yapma ihtiyacı hissediyoruz. Hukukla ekonomi atbaşı giden iki kavram yani demokrasi ile iktisat birbirinden ayrılamaz. Nerede bir hukuk güvenliği varsa orada yatırım ortamı vardır." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa vurgusu

Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz Türkiye ile inşa edeceklerine dikkati çekti.

Tunç, şöyle devam etti:

"Daha huzurlu bir geleceğe adım atmamız hem de Türkiye Yüzyılı'nın başında darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil de milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı, herkesin içinde kendini bulduğu ve adeta bir toplum sözleşmesi hüviyetinde bir anayasayı da inşallah Mecliste bir uzlaşma sağlanırsa biz tabii ki anayasada gerçekleştirilen bunca reform ve değişikliği elbette ki yeterli göremeyiz. Biz, sivil bir anayasa ile darbe anayasasını artık geride bırakmış ve milletimize olan borcumuzu ödemiş hem iktidar hem de Meclis olarak inşallah yolumuza devam etmek istiyoruz."

Türkiye'ye 2002'ye kadar toplamda doğrudan 15 milyar dolar yabancı sermayenin geldiğini anlatan Tunç, son 23 yılda ise bu rakamın 286 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

"Türkiye'de hukuk güvenliğinin olduğunu gören yatırım yapmaya geliyor"

Tunç, hukuk güvenliğinin olmadığı yerde yabancı sermayenin ülkeye gelmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

"23 yılda gelen yabancı sermaye tutarı 286 milyar dolar." diyen Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Sadece bu gösterge bile Türkiye'de hukuk güvenliği olduğunun açıkça göstergesi. Yine şirket sayısına baktığımız zaman da 2002'de Türkiye'de toplam 950 bin 314 şirket varmış. Bugün itibarıyla 2 milyon 600 bin şirkete ulaştı. Yabancı sermayeli şirket sayısı, 2002'de 5 bin civarındayken bugün 93 bini geçti. Türkiye'de hukuk güvenliğinin olduğunu gören yatırım yapmaya geliyor."

Kara propagandanın ülkeye ve millete hiçbir faydasının olmadığına dikkati çeken Tunç, "Dolayısıyla yatırımcıyı ürkütmek ve korkutmak, bunun muhalefete de bir faydası yok. Bindiği dalı kesen bir siyaset anlayışı. Türkiye'de güvenliği olmayan bazı kesimler de vardır, çetelerin, yolsuzluk yapanların ve rüşvet yiyenlerin hukuk güvenliği yoktur. Türkiye'de artık darbeye teşebbüs edenlerin hiçbir güvenliği yoktur. Hepsi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Vekili İhsan Ayrancı, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, AK Parti milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ile Hasan Arslan ve iş insanlarının katıldığı toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti.