Adalarda tatilcilerden geriye çöpleri kaldı

BAYRAM tatilinde İstanbul'da kalanlar adalara akın etti. Büyükada'nın ormanlarında günü birlik tatil yapanlar geride çöplerini bıraktı. Yangın riski de yaratan çöpler, belediye ekiplerinin yanı sıra ada sakinleri tarafından da toplandı. 4 gündür çöp topladığını söyleyen Latife Yıldız, "Sabahtan beri 30-40 poşet çöp topladık. Topluyoruz ama bitiremiyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar adalara akın etti. Büyükada'nın ormanlarında günü birlik tatil yapanlar geri de çöplerini bıraktı. Belediye görevlilerinin sürekli çöp toplamasının yanı sıra, ada sakinlerinden olan gönüllülerin de çöp topladıkları görüldü.

"4 GÜNDÜR ÇÖP TOPLUYORUZ"

"İSTANBUL'DAN ÇÖP GETİRİYORLAR"

"BÖYLE CENNET GİBİ BİR YER DÜNYADA YOK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel