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Acele Kamulaştırma Kararları ve Doğal Sit Alanı İlanı

Acele Kamulaştırma Kararları ve Doğal Sit Alanı İlanı
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Cumhurbaşkanı kararları ile bazı taşınmazların acele kamulaştırılması ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Akgöl Doğal Sit Alanı'nın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi hakkında bilgiler paylaşıldı.

(ANKARA) - Bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı ile bazı illerde afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; Amasya, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş ve Nevşehir'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından; Karaköprü-Hilvan, Akkuyu 380-Selvili, Hacıhıdırlar RES TM-Denizli RES TM Enerji İletim Hattı Projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından; Manisa'nın Gördes ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların içme suyu projesi kapsamında acele kamulaştırılması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından; Gümüşhane, Ordu, Kayseri ve Trabzon illerinde meydana gelen bazı afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Akgöl Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Akgöl Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

İstisna oranı yüzde 50 olarak belirlendi

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca uygulanacak istisna oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatı vergi oranında değişiklik

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesinde yer alan tablonun "Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)" başlıklı sütununda belirtilen "8" ibaresi "0" olarak değiştirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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