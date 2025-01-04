Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlardaki en başarılı sporcularından milli masa tenisçiler Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Paralimpik oyunlar tarihinde 4 madalyaya ulaşan ilk Türk sporcu olan Abdullah Öztürk ile katıldığı üç paralimpik oyunlardan da madalya almayı başaran Nesim Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda çiftler kategorisinde bronz madalya alan Abdullah-Nesim ikilisi, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını oyladı. "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğrafını beğenen milli sporcular, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını oy verdi.

Milli sporculardan Abdullah Öztürk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can", Nesim Turan ise Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" karesini oyladı.

Nesim Turan: "Çok başarılı fotoğraflar"

Anadolu Ajansı fotoğraflarının dünya medyasına damga vurduğunu belirten Nesim Turan, "Çok başarılı fotoğraflar var. Çok acı ama bir o kadar da umutlu olmamızı gerektiren fotoğraflar vardı. Filistin'de zulüm, işkence yaşanıyor ama hala gülümseyen insanların umutlarını görebiliyoruz. Suriye'de olduğu gibi. Yeniden başlayabileceğinize inanmak bile hayat yolculuğunda çok kıymetli. Bu fotoğrafları çekenlerin emeğine sağlık. Çok kıymetli işler çıkarmışsınız." ifadelerini kullandı.

Spor kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanan Öznur Cüre'nin fotoğrafını çok beğendiklerini dile getiren Nesim, "Paralimpiklerde Türkiye'nin geldiği nokta gurur verici. Öznur bu gururun en büyük parçalarından birisi. Öznur karakter olarak da çok özel bir insan. Bu fotoğrafı tekrar görünce mutlu oldum. Sadece Öznur da değil, Mahmut, Hakan, Umut'u görünce de kendim madalya almış kadar seviniyorum. Nereden nereye geldiğimizi çok iyi biliyorum. Bu yüzden Öznur'u fotoğraflarda görünce diğer fotoğraflar da çok güzel olmasına rağmen Öznur'u seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Öztürk: "Çok kıymetli fotoğraflar var"

Son yıllarda dünyada savaşların çoğaldığını vurgulayan Abdullah Öztürk ise "Savaşlarda gazetecilerin, burada yaşananları aktarmaları gerekiyor. Gerçekten tehlikeye atıyorlar canlarını. O kadar kıymetli fotoğraflar gördüm ki seçmekte zorlandım. Filistin'de, Suriye'de görev başındayken şehit olanlar oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. O yüzden bu fotoğrafların her bir karesi çok anlamlı ve kıymetli. Çok zor bir meslek yapıyorsunuz. Biz evde rahat rahat izliyoruz ama siz gazeteciler bombaların, mermilerin arasında bize aktarım yapıyorsunuz. Çok kutsal bir işiniz var." şeklinde görüş belirtti.

Öznur Cüre'yi çok sevdiklerini ve onun fotoğrafını oyladıklarını aktaran Abdullah, "Tokyo'da gümüş madalya aldığı zaman önünün ne kadar açık olduğunu görmüştük. Hak ettiği altın madalyayı Paris'te alacağını biliyorduk. En çok sevinenler de Nesim ile ben oldum. Okçuluğa hayatına adadı. En az biz almış kadar sevindik. Fotoğraflarda da karşımıza çıkınca başka fotoğrafa oy veremezdik." diye konuştu.