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ABD ve Çin, 5 madde üzerinde anlaşmaya vardı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretinde yapılan temaslar sonucunda iki ülkenin 5 madde üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşmaya göre, iki ülke ilişkileri geliştirilecek, diplomatik ve ekonomik ilişkiler sürdürülecek, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi konularda ortak çalışmalar yapılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin'e yaptığı resmi ziyaretteki temaslarının ardından iki ülkenin 5 madde üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre taraflar, iki ülke ilişkilerini, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da yaptığı görüşmede vardıkları anlayış birliğine uygun olarak ve iki liderin rehberliğinde geliştirme konusunda anlaştı.

Her düzeyde üst düzey görüşme ve temasları sürdürme konusunda hemfikir olarak taraflar, yeniden başlatılan ve yeni kurulan diplomatik, ekonomik, finansal ve ticari istişare mekanizmalarını, iki ülke orduları arasındaki iletişimi ve uyuşturucuyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka ortak çalışma gruplarının faaliyetini sürdüreceklerini bildirdi.

Taraflar, Çin-ABD Hükümetler Arası Yapay Zeka Diyaloğunun ilk toplantısını, Çin-ABD Asya-Pasifik İstişareleri, Deniz İstişareleri ve Konsolosluk İstişarelerinin yeni tur toplantılarını yapacaklarını ve Çin-ABD ikili ilişkilerinde yol gösterici ilkeler üzerinde danışma sürecini teşvik edeceklerini duyurdu.

ABD tarafı, Çin'in yeni göreve gelen İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Liu Cınmin'in ziyaretini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirirken taraflar, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu'nun üst düzey toplantısını yapacaklarını kaydetti.

Taraflar, halklar arasındaki etkileşimleri genişletmeye yönelik adımlar atacaklarını, iki ülkenin birbirlerinden öğrencilere kucak açacağını ve 14. ABD-Çin Üst Düzey Turizm Diyaloğu toplantısını mayısta Çin'in Şian şehrinde yapacaklarını açıkladı.

Uluslararası ve bölgesel krizler konusunda istişareleri sürdüreceklerini ifade eden taraflar, özel temsilcileri arasındaki diyaloğu güçlendireceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Antony Blinken Ekonomi Dünya Güncel Haberler

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