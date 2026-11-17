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ABD Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, Singapur merkezli bulut hizmetleri sağlayıcısı Megaspeed hakkında yarı iletken ihracat kontrollerinin ihlal edildiği şüphesiyle 2024'te başlatılan ve sonrasında cezai soruşturmaya dönüşen sürece ilişkin ayrıntıları paylaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının çiplerin başka ülkelere yasa dışı yollarla aktarılmasına ilişkin şüpheli faaliyetleri tespit etmesinin ardından 2024'te Megaspeed hakkında ihracat kontrolü ihlali şüphesiyle inceleme başlattığı belirtildi.

Bakanlığın Mayıs 2025'te Nvidia'dan Megaspeed'e yapılan satışlara ilişkin kayıtları talep ettiği aktarılan açıklamada, Nvidia'nın Haziran 2025'te şirketi "satış yapılmayacaklar" listesine aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin Singapurlu güvenlik güçleriyle işbirliği içinde Megaspeed'in tesislerinde yerinde denetim gerçekleştirdiği ve şirketin o dönemki Üst Yöneticisi (CEO) Alice Huang ile görüştüğü bildirildi.

Bu sürecin ardından Adalet Bakanlığının Megaspeed hakkındaki cezai soruşturmada "öncü rol üstlendiği" belirtilen açıklamada, iki bakanlığın işbirliği içinde şirketin olası suç teşkil eden faaliyetlerine karşı yasal yaptırımların uygulanmasını sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde milyarlarca dolar değerindeki yarı iletkenlerin kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla bağlantılı 6 ayrı soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında suçlama yöneltildiği bilgisi paylaşıldı.

Nvidia çiplerinin Güneydoğu Asya'daki en büyük alıcısı olan Megaspeed'in, Malezya, Endonezya ve Tayland'daki veri merkezleri aracılığıyla Çinli şirketlere Nvidia çiplerine gizli yollarla erişim imkanı sağladığından şüpheleniliyor.

Nvidia'nın gelişmiş çiplerini Çin'e satması ABD tarafından yasaklanırken, Singapur'da bu çiplerin yurt dışındaki şirketlere transferini yasaklayan bir düzenlemesi bulunmuyor.

Megaspeed ayrıca, Nvidia'nın eski üst yöneticisi (CEO) Huang ile ilişkisi olduğu ve casusluk yaptığı öne sürülen Alice Huang'ın, şirketteki yöneticilik görevinden Ağustos 2025'te ayrıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Bu arada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Nvidia'nın gelişmiş çiplerinin ihracatının yeterince denetlenmemesinden ABD Ticaret Bakanlığını sorumlu tutmuştu.

Olay

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Bunun üzerine Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Kaynak: AA