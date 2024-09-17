ABD, Tayvan'ı küflü vücut zırhlarıyla mı koruyacak?

ABD, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan Tayvan'a yeni bir askeri satış için kolları sıvadı. Ancak karar henüz Pekin'in tepkisini çekmeden, ABD'nin önceki kusurlu teslimatını gündeme getirdi.

Washington yönetimi, askeri ekipmanların yedek parçaları, onarımı ve yeniden gönderilmesine dair 228 milyon dolar değerinde muhtemel bir satış konusunda "kararlı" olunduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığının muhtemel bir satışın onayı yönünde "kararlılığını" bildirdiğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Tayvan'a sağlanacak askeri ekipmanların yedek parçaları, onarımı ve yeniden gönderimi konusundaki satışın toplam maliyetinin 228 milyon dolar olduğu belirtildi.

Söz konusu muhtemel satışın "bölgede siyasi istikrarın, askeri dengenin ve ekonomik ilerlemenin sürdürülmesine yardımcı olacağına" işaret edilen açıklamada, satışın Tayvan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği aktarıldı.

ABD, TAYVAN'A ISLAK VE KÜFLÜ ZIRHLAR GÖNDERMİŞTİ

Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bir araştırma sonucuna göre, Pentagon, Tayvan'ın savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan silah sevkiyatlarında Tayvan'a "ıslak ve küflü vücut zırhları" gönderdi. Kusurlu ürünler, Biden yönetiminin temmuz 2023 yılında onayladığı 345 milyon dolarlık pakette yer aldı.

504 palet ekipmanın 340'tan fazlası (yaklaşık %67'si) Tayvan'a uçuş beklerken Travis Hava Kuvvetleri üssünde üç ay boyunca bekletilirken su hasarına uğradı. Araştırmaya göre, bazı paletler üssün yeterli depolama tesisine sahip olmaması nedeniyle yağmura, sise, neme ve sıcağa maruz kaldı.

340 su hasarlı paletin 120'si Tayvan'a teslim edildi ve bunlarda 3.000'den fazla küflü vücut zırhı plakası ve 500 ıslak ve küflü taktik yelek vardı. Tayvan yetkililerinin ekipmanı açıp kurutmak için haftalar harcadıkları belirtildi.