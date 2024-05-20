ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer: İran Cumhurbaşkanı'nın ölümü kaza gibi gözüküyor

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, "Suikast olduğuna ilişkin bir delil yok. Bu bir kaza gibi gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, dün istihbarat yetkilileriyle toplantı yaptı.

Toplantı bitiminde, enkaz bölgesinin tespit çalışmalarının sürdüğü sırada kameraların karşısına geçen Schumer, kazayla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Schumer, "Şu anda bunun bir suikast olduğuna ilişkin bir delil yok. Bu bir kaza gibi gözüküyor. İran'ın kuzeybatısında helikopterin düştüğü bölgede çok kötü ve sisli bir hava vardı. Bir kaza gibi gözüküyor ancak kapsamlı şekilde soruşturulacaktır." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Schumer, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşünde helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun, düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin yarın Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ikindi vaktinde Kum kentinde defnedileceğini duyurdu.