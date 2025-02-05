Ticaret savaşı kargo taşımacılığına da sıçradı

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ABD Posta Servisi (USPS), Çin ve Hong Kong'dan gelen koli sevkiyatını bir sonraki duyuruya kadar durdurma kararı aldı. Bu karar, ABD'nin Çin'e yönelik ithalatta ek gümrük vergisi getirmesinin ardından geldi. Ancak, mektup teslimatının etkilenmeyeceği belirtildi.

ABD Posta Servisi (USPS), Çin ve Hong Kong'dan ülkeye gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldığını duyurdu.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, USPS'den yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, Çinli tüccarlar ve e-ticaretle uğraşanlar arasında popüler olan koli sevkiyatının bir sonraki duyuruya kadar durdurma kararı alındığı bildirildi.

KOLİLER TESLİM EDİLMİYOR

Açıklamada, Çin ve Hong Kong'dan gelen koli sevkiyatının askıya alınmasının mektup teslimatını etkilemeyeceği belirtildi. Bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti. Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME

Çin de Trump'ın ülkeden ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, ABD'den ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti. Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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