Çin'den ABD'nin İran Yaptırımlarına Tepki

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmeyen yasadışı tek taraflı yaptırımlara kesinlikle karşı olduklarını birçok kez açıkça ifade ettiklerini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'ın İran'a yönelik "ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkarma" planlarını ortaya koymuştu. Bessent, ikincil yaptırım tehditlerinin kapsamını genişlettiklerini belirterek, İran'a yönelik yaptırım kampanyasına katılmayan ülkelerin ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Lin, salı günkü basın toplantısında Bessent'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik savaş ve azami baskının sorunların çözümüne katkıda bulunmayacağını belirten Lin, bunların yalnızca gerilim ve çatışmaları tırmandıracağını, yayılma riskleri yaratacağını, küresel ekonomik ve finansal düzeni bozacağını ve diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.

Lin, şu anda en acil önceliğin, gerilimin azaltılması ve en kısa sürede diyalog ve müzakere yoluna geri dönülmesi olduğunu vurguladı.

Çin'in İran ile işbirliğini her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğünü belirten Lin, bu işbirliğine müdahale edilmemesi veya baltalanmaması gerektiğini söyledi.

Lin, ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua