ABD'nin Illinois Eyaletinde Kum Fırtınası Nedeniyle Onlarca Araç Kaza Yaptı

Kazalara, "tarım arazilerinden otoyola toprak taşıyan ve görüş mesafesini sıfıra indiren şiddetli rüzgarların" neden olduğu belirtiliyor.

Illinois Ulaşım Dairesi'nin Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafta, "Sangamon ve kuzey Montgomery ilçelerindeki 55 numaralı eyaletler arası otoyol, görüş mesafesini büyük oranda azaltan kum fırtınasının neden olduğu çok sayıda çarpışma yüzünden her iki yönde trafiğe kapalı" ifadeleri yer aldı, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kazalara, "tarım arazilerinden otoyola toprak taşıyan ve görüş mesafesini sıfıra indiren şiddetli rüzgarların" neden olduğu belirtiliyor.

CHİCAGO, 2 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin iç kesimlerinde yer alan Illinois eyaletinde yaşanan kum fırtınası otoyolda zincirleme kazalara yol açtı.

Pazartesi günü meydana gelen kazalarda yaralanan 30'ün üzerinde kişi hastaneye kaldırılırken hayatını kaybedenlerin sayısı henüz teyit edilmedi.

Chicago Tribune Pazartesi günü polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, eyaletin polis güçlerinin, Pazartesi günü saat 11.00 sularında Illinois'in merkezi Springfield'in güneyinde yer alan Montgomery ilçesindeki I-55 eyaletler arası karayolunun her iki yönünde çok sayıda kaza ihbarına karşı harekete geçtiğini bildirdi.

Yaklaşık 20 ticari motorlu araç ve 40-60 binek otomobilin karıştığı kazalarda iki traktör römorku da alev aldı.

Polise göre kazalara, "tarım arazilerinden otoyola toprak taşıyan ve görüş mesafesini sıfıra indiren şiddetli rüzgarlar" neden oldu. I-55 karayolu şu anda iki yönde trafiğe kapalı.

Eyalet polisi olayla ilgili soruşturma yürütüyor.