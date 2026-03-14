ABD İran'ın petrol adası Hark'ı vurdu

ABD ordusu, İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan, petrol ihracatı açısından büyük öneme sahip Hark Adası'nı vurdu. Saldırıda askeri hedeflerin vurulduğu, petrol altyapısına ise zarar verilmediği bildiriliyor.ABD ordusu, Basra Körfezi'nde yer alan, İran'ın petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası'na saldırı düzenledi. ABD ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, adadaki askeri hedeflerin tamamen imha edildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin "tüm askeri hedefleri tamamen yok ettiğini" duyurdu. Trump ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini engellemeye devam etmesi halinde petrol altyapısının da hedef alınabileceği tehdidinde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise ülkenin petrol ve enerji altyapısına yönelik her türlü saldırının, bölgede ABD ile iş birliği yapan petrol şirketlerinin enerji altyapısına misilleme saldırılarına yol açacağı belirtildi. Uzmanlar, Hark Adası'ndaki boru hatları, terminaller ve depolama tanklarından oluşan karmaşık ağda yaşanacak küçük bir aksaklığın dahi dünya petrol arzının daralmasına ve halihazırda son derece dalgalı olan piyasa üzerindeki baskının artmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD saldırılarının Hark'ın petrol altyapısını hedef almadığını öne süren Başkan Trump, "İran ya da başka herhangi biri Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin özgür ve güvenli geçişini engellemek için bir girişimde bulunursa, bu kararı derhal gözden geçireceğim" dedi.

Trump, İran'ın ABD saldırılarına karşı kendini savunamayacağını da dile getirerek "İran ordusu ve bu terör rejimiyle bağlantılı diğer herkes, silahlarını bırakıp ülkelerinden geriye kalanı kurtarsalar iyi olur - ki geriye pek bir şey kalmadı!" ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD saldırıları sırasında Hark Adası'nda 15'ten fazla patlamanın duyulduğunu, ayrıca hava savunma sistemleri ile bir deniz üssü ve havaalanı tesislerinin vurulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini aktardı.

İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ı Hark üzerinden gerçekleşiyor

Enerji ile ilgili konularda finansal hizmet veren Pickering Energy Partners isimli şirketin yatırım direktörü Dan Pickering, ABD saldırısının ardından yaptığı değerlendirmede, "Hark'ın altyapısını devre dışı bırakırsanız, piyasadan kalıcı olarak günde iki milyon varil çıkarmış olursunuz" dedi.

ABD merkezli fiyat takip şirketi GasBuddy'nin analistlerinden Patrick de Haan da çatışmanın tırmandırılmasından endişe duyduğunu dile getirerek " İran'ın kaybedecek daha az şeyi" olduğunu ve bu ülkenin köşeye sıkıştırıldığında harekete geçmeye çok meyilli bir tavır sergilediğini vurguladı. de Haan, enerji sistemlerine karşılıklı saldırıların artmasından da endişe duyduğunu belirtti.

İran, petrol ihracatının yüzde 90'ını Hark Adası üzerinden gerçekleştiriliyor. Ada uzun süredir ülkenin stratejik açıdan zayıf noktası olarak değerlendiriliyor. İran kıyılarının 26 kilometre açığında, Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan ve dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yaklaşık 483 kilometre kuzeybatısında yer alan Ada çevresindeki suların, anakaranın sığ kıyı sularının aksine yeterince derin olması sayesinde, petrol taşıyan dev tankerler buraya rahatlıkla yanaşabiliyor.

Hark'tan sevk edilen petrolün büyük kısmı dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'e gidiyor. Tanker takip şirketi Kpler'ın verilerine göre İran petrolü bu yıl Çin'in deniz yoluyla yaptığı ithalatın yüzde 11,6'sını oluşturuyor.

28 Şubat'ta İsrail ve ABD tarafından başlatılan savaşa rağmen İran, TankerTracker.com ve Kpler verilerine göre günde 1,1 ila 1,5 milyon varil arasında ihracata devam ediyor.

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, günde 3,3 milyon varil ham petrol üretimi ile dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumunda.

Kaynak: Deutsche Welle