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ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Küba için casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

4 Aralık 2023 09:24 Son Güncelleme: 09:26 Abone Ol

ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha, Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alındı. FBI'nın uzun süredir Küba'ya yönelik karşı istihbarat soruşturması yürüttüğü belirtildi. Rocha, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Küba'nın çıkarlarına hizmet etmekle suçlanıyor.