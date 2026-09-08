ABD'li Kongre Üyesi Fine, İngiltere'nin bazı İsrail şirketlerine olası yaptırımına tepki gösterdi:

ABD'de Florida eyaletinden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Fine, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelecek mallara yönelik olası yaptırıma katılabilecek İngiliz işletmelerinin Florida'daki eyalet veya yerel yönetimlerle iş yapmasının yasaklanacağını belirtti.

İngiltere'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelecek mallara yönelik yaptırım kararını açıklamaya hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından Fine, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Fine, Florida'da görev yaptığı dönemde çıkardığı yasanın, yaptırıma uyan İngiltere merkezli şirketlerin eyalet yönetimiyle veya eyaletteki herhangi bir yerel yönetimle iş yapmasını yasakladığını ifade etti.

Kongre Üyesi Fine, "(Yasa) Ayrıca, bu boykota katılan herhangi bir İngiliz işletmesinin, faaliyet göstermek için eyalet veya yerel yönetimle resmi etkileşime (izinler, vergi tahsilatı) ihtiyaç duyması durumunda Florida'da herhangi bir iş yapmasını da yasaklayacaktır." ifadesini kullandı.

Florida eyaletinin, İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu hatırlatan Fine, böyle bir yaptırımı uygulaması halinde Londra yönetiminin milyarlarca dolar zarar edeceğini savundu.

Fine, "İsrail'i boykot eden herhangi bir şirket veya ülke Florida tarafından boykot edilir." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin olası yaptırım kararı

İngiltere'nin kararının, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların ticaretinin yasaklanmasını ve inşaat faaliyetlerinde yer alan şirketlere yönelik yaptırımları da içerebileceği belirtilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, daha önce İsrail'in Doğu Kudüs'ü tamamen izole etme ve Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini bölme amacı taşıyan E1 yasa dışı yerleşim projesini "uluslararası hukukun açık ihlali" şeklinde niteleyerek, Filistin topraklarının gasbedilmesi karşısında atacakları adımları değerlendirdiklerini kaydetmişti.

Miliband, "Atılacak adımları hükümet içinde ve müttefiklerimizle ele alıyoruz. Bu konuda sabırlı olunursa gelecek haftalarda daha fazla şey söyleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Randy Fine, daha önce de Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik ırkçı ifadeleriyle gündeme gelmişti

Fine, daha önce de Müslümanlar ve Filistinlilere yönelik açıklamalarıyla tartışma konusu olmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarında, "Müslüman seyahat yasağı" çağrısında bulunan Fine, "Ana akım Müslüman yasal ve yasa dışı göçmenlerin radikal şekilde sınır dışı edilmesi" gerektiğini savunmuştu. Bir paylaşımında "Ana akım Müslümanlar bize savaş ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında yaptığı açıklamalarda, "Filistin davası kötü bir davadır." diyen Fine, Japonya'ya atılan atom bombalarına atıfta bulunarak tartışma yaratan sözler kullanmıştı.

Fine'ın 2021 yılında enkazdan çıkarılan Filistinli bir çocuğun fotoğrafına ilişkin paylaşıma "Gayet iyi uyuyorum, fotoğraf için teşekkürler." yanıtını vermesi tepki çekmişti.

Randy Fine ayrıca Müslüman Kongre Üyeleri İlhan Omar ve Rashida Tlaib hakkında yaptığı paylaşımlarla da eleştirilmişti.

Kongre Üyesi Fine'ın işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Türk-Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında yaptığı paylaşımda Eygi'yi "Müslüman terörist" olarak nitelendirmesi de kamuoyunda tepki toplamıştı.

Kaynak: AA