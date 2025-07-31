ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte

ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
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ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'dan petrol taşındığı gerekçesiyle 115'ten fazla kişi ve kuruma yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'dan petrol taşındığı gerekçesiyle, kişi ve kurumları da hedef alan 115'i aşkın yaptırım açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından "İran bağlantılı nakliye ağına" ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran ve Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri taşımacılığıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle alınan yaptırım kararları duyuruldu.

155 KİŞİ VE KURUMA YAPTIRIM

Açıklamaya göre, ABD kişi ve kurumları da hedef alan 115'i aşkın yaptırım kararı aldı.Açıklamada bu durumun, 2018'den bu yana İran'a yönelik en büyük yaptırım adımı olduğu kaydedildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise söz konusu yaptırımların ABD'nin güvenliğini öncelediğine işaret etti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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