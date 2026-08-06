Haberler

ABD, Fly Baghdad'a yaptırımı kaldırdı

ABD, Fly Baghdad'a yaptırımı kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanan Irak merkezli Fly Baghdad Havayolları ve iki uçağını yaptırım listesinden çıkardı. Yetkililer, bu adımın İran politikasında değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı.

NEW YORK, 6 Ağustos (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanlığı, Irak merkezli ticari havayolu şirketi Fly Baghdad ve iki uçağını, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı yaptırım listesinden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, Iraq Express olarak da bilinen Fly Baghdad Havayolları ile şirkete ait iki Boeing 737 tipi uçağın, bakanlığın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'nden çıkarıldığı belirtildi.

Fly Baghdad Havayolları Ocak 2024'te, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ile Irak, Suriye ve Lübnan'daki müttefik milis güçlerine destek sağladığı iddialarıyla yaptırım listesine dahil edilmişti.

Bakanlık yetkilisine göre bu değişiklik, kurum içi yeniden değerlendirme sürecinin ardından gerçekleştirildi.

Çeşitli medya kuruluşlarına göre, ismi açıklanmayan bir yetkili "Bu durum, ABD'nin İran hükümetine, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne, terör örgütü olarak belirlenen yapılara veya bunlar adına hareket eden ya da destek veren kişilere yönelik politikasında herhangi bir değişiklik olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı

"Icardi'nin formasını sen giy" dediler bir saniye düşünmeden yanıtladı
Akaryakıt istasyonlarında büyük vurgun! Hileli pompalar tek tek ortaya çıktı

Pompadaki gizli oyun ortaya çıktı! Denetimde tek tek yakalandılar
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak

Tarihi karar! Dev market zincirinin onlarca mağazası kapatılıyor
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum

Başkanın sevgilisine attığı bel altı mesajları karısı savundu
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Eleştirileri kökünden kesecek! Yeni yıldız hayırlı olsun
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!