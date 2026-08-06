ABD, Fly Baghdad'a yaptırımı kaldırdı

NEW YORK, 6 Ağustos (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanlığı, Irak merkezli ticari havayolu şirketi Fly Baghdad ve iki uçağını, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı yaptırım listesinden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, Iraq Express olarak da bilinen Fly Baghdad Havayolları ile şirkete ait iki Boeing 737 tipi uçağın, bakanlığın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'nden çıkarıldığı belirtildi.

Fly Baghdad Havayolları Ocak 2024'te, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ile Irak, Suriye ve Lübnan'daki müttefik milis güçlerine destek sağladığı iddialarıyla yaptırım listesine dahil edilmişti.

Bakanlık yetkilisine göre bu değişiklik, kurum içi yeniden değerlendirme sürecinin ardından gerçekleştirildi.

Çeşitli medya kuruluşlarına göre, ismi açıklanmayan bir yetkili "Bu durum, ABD'nin İran hükümetine, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne, terör örgütü olarak belirlenen yapılara veya bunlar adına hareket eden ya da destek veren kişilere yönelik politikasında herhangi bir değişiklik olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua