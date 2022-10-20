ABD Gazetesi: ABD Sınır Devriyesi'nin Takiplerinde Onlarca Kişi Yaşamını Yitirdi

Sınır Devriyesi'nin takipleri görevlilerin ateş açmalarından daha fazla can kaybına yol açıyor: 2010-2022 yılları arasında göçmenlik ajanlarıyla karşılaşan insanların yüzde 38'i araba kovalamacası, araba kazası veya araç patlaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sınır Devriyesi'nin takipleri görevlilerin ateş açmalarından daha fazla can kaybına yol açıyor: 2010-2022 yılları arasında göçmenlik ajanlarıyla karşılaşan insanların yüzde 38'i araba kovalamacası, araba kazası veya araç patlaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

NEW YORK, 20 Ekim (Xinhua) -- Las Cruces Sun-News (LCSN) gazetesinin geçen hafta bildirdiğine göre, ABD Sınır Devriyesi ajanlarının ABD-Meksika sınırı boyunca şüphelileri yakalamak için yüksek hızda takibe başvurması göçmenlerin, ABD vatandaşlarının olayla ilgisi bulunmayan üçüncü kişilerin söz konusu takiplerde ölümüne neden oluyor.

Son beş yılda, ülkenin güneyindeki New Mexico eyaletinde Sınır Devriyesi'nin otomobil ile takibinde 13 kişi yaşamını yitirdi. Merkezi San Diego'da bulunan ve Kaliforniya, Arizona, Teksas ve New Mexico eyaletlerindeki 60 sınır yerleşiminin örgütü olan Güney Sınırı Toplulukları Koalisyonu'na (SBCC) göre, bu rakam bu tür ölümlerin yaşanmadığı önceki beş yıla kıyasla büyük bir artışa işaret ediyor.

Merkezi ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan günlük LCSN gazetesi, "Aynı dönemde söz konusu dört eyalet, Sınır Devriye ajanları tarafından başlatılan yüksek hızlı takiplere bağlı olarak 76 kişinin yaşamını yitirdiğine tanık oldu" ifadelerini kullandı.

SBCC'nin habere göre, Sınır Devriyesi'nin takipleri görevlilerin ateş açmalarından daha fazla can kaybına yol açıyor: 2010-2022 yılları arasında göçmenlik ajanlarıyla karşılaşan insanların yüzde 38'i araba kovalamacası, araba kazası veya araç patlaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Buna karşılık haberde, Sınır Devriyesi'ne atfedilen silahlı saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin, şiddet sonucu ölenlerin sadece yüzde 28'ini oluşturduğu kaydedildi.