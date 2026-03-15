ABD Enerji Bakanı Wright: "Abd ve İsrail'in İran'la Olan Savaşı Önümüzdeki Haftalarda Sona Erebilir"

(ANKARA) - ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD-İsrail'in İran ile yürüttüğü savaşın "önümüzdeki birkaç hafta içinde" sona ermesini beklediğini, ardından petrol arzının toparlanacağını ve enerji maliyetlerinin düşeceğini söyledi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD merkezli televizyon kanalı ABC televizyonunun This Week programına verdiği röportajda, "çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ereceğini öngördüğünü" belirtti. Wright, "Bence bu çatışma kesinlikle önümüzdeki birkaç hafta içinde sona erecek, belki bundan daha erken de olabilir. Ama çatışma sona erdikten sonra arzda toparlanma ve fiyatlarda düşüş göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD medyasında Wright'ın açıklamaları, piyasaları yatıştırma ve ABD seçmenlerini teskin etme amaçlı bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Wright'ın açıklamaları ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşma aramaya hazır olmadığını söylemesinin hemen ardından geldi. Trump, Tahran'ın ateşkes görüşmelerine istekli olduğunu düşünse de ABD'nin daha iyi şartlar elde etmek için savaşmaya devam edeceğini ifade etmişti.

Trump, dün ABD merkezli yayın kuruluşu NBC News'e yaptığı açıklamada, "ABD savaş uçaklarının İran'ın başlıca petrol ihracat tesislerinin bulunduğu Kharg Adası'naki askeri tesisleri hedef aldığını, gerektiğinde adayı tekrar vurabileceklerini" söyledi. Donald Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor ve ben bunu yapmak istemiyorum çünkü şartlar henüz yeterince iyi değil" dedi ve ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarının güvenliğini sağlamak için İran kıyısına yönelik saldırıları artıracağını dile getirdi.

Kaynak: ANKA