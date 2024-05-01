Üye Girişi
Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı esir takası müzakerelerinde sorumlu tuttu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli aşırı sağcı bakanların müzakere edilen esir takası mutabakatına karşı olduklarını açıklamalarına rağmen taraflar arasında uzlaşıya varılamamasından Hamas'ı sorumlu tuttu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bazı İsrailli aşırı sağcı bakanların müzakere edilen esir takası mutabakatına karşı olduklarını açıklamalarına rağmen taraflar arasında uzlaşıya varılamamasından Hamas'ı sorumlu tuttu.

İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bölge turu kapsamında İsrail'e gelen Blinken'ı kabul etti.

Tel Aviv'de gerçekleşen görüşmede, Herzog, Uluslarası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara rağmen UCM'nin "İsrail'e karşı kullanılmaya çalışıldığını" ve bunun "demokrasi için tehdit oluşturduğunu" iddia eden Herzog, müttefiklerine bu tür çabaları reddetme ve karşı çıkma çağrısı yaptı.

Blinken, İsrail ile Hamas arasında yürütülen esir takası müzakerelerini masaya yatırdı.

ABD'li Bakan, İsrailli bazı aşırı sağcı bakanların müzakere edilen esir takası mutabakatına karşı olduklarını dile getirmesine rağmen taraflar arasında uzlaşının sağlanamaması nedeniyle Hamas'ı suçladı.

Blinken, "Rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak bir ateşkes sağlamaya ve bunu hemen gerçekleştirmeye kararlıyız. ve bunun başarılamamasının tek nedeni Hamas'tır. Masada bir teklif var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.

İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock de ateşkes ve esir takasını öngören mutabakata dair, "20-30 kişiyi (İsrailli esiri) kurtarmak için askerlerin emeklerini çöpe atan hükümetin var olma hakkının olmadığı" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Antony Blinken İsrail Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title