ABD'den İran'a "göstericilere baskı" gerekçesiyle yeni yaptırım

Güncelleme:
ABD yönetimi, protestocuların öldürülmesini gerekçe göstererek, İran bağlantılı 9 gemi ve 8 şirketi yaptırım listesine ekledi. Yaptırımların, Tahran yönetiminin göstericilere uyguladığı baskının azaltılması amacıyla atıldığı açıklandı.

ABD yönetimi, "protestocuların öldürülmesini" gerekçe göstererek, İran bağlantılı bazı gemileri ve şirketleri yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın, Tahran yönetiminin "göstericilere baskı uygulamak için" kullandığı fonların kesilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde bulunan 9 gemi ile bunlarla bağlantılı 8 şirketin, yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı ifade edildi.

Bu gemiler ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirilen açıklamada, ABD yönetiminin, protestocuların öldürülmesi nedeniyle Tahran üzerindeki baskıyı bu şekilde artırdığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımlar için "Tahran'ın, barışçıl protestoculara yönelik acımasız baskısını ve İran halkına yönelik ihlallerini gizlemek için internet erişimini kapatmasını" gerekçe gösterdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
