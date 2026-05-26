ABD, Ermenistan seçimlerine haftalar kala Paşinyan hükümetine desteğini yineledi

ABD hükümeti, Ermenistan seçimlerine haftalar kala Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hükümetine desteğini yeniden açıkladı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkent Erivan'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la görüşmesi sonrası Paşinyan hükümetine desteğini yineledi.

Rubio, Mirzoyan'a, "Şunu söylemeliyim ki, hem siz hem de Başbakan ve Ermenistan'daki tüm ekibiniz, Ermenistan için daha parlak ve bağımsız bir geleceğe giden yolu açıyor." dedi.

Erivan'da bulunarak ABD'nin bu hükümete olan desteğini göstermekten "büyük mutluluk" duyduğunu belirten Rubio, "Birlikte daha fazlasını başarmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mirzoyan, TRIPP projesinin "İran için fırsatlar oluşturacağını" belirtti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'na (TRIPP) ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TRIPP projesinin, Ermenistan'da uygulanacağını aktaran Mirzoyan, İran açısından "üçüncü ülkelerin silahlı kuvvetlerinin konuşlandırılması gibi bu projenin güvenlik risklerine" yönelik endişelerin giderildiğini dile getirdi.

Mirzoyan, "İranlı ortaklarımız, imzalanan belgede böyle planlama olmadığını gördü. Tüm altyapılar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğinde ve yetki alanında olacak, bu da herhangi bir üçüncü taraf konuşlandırılmasını dışarıda bırakıyor." ifadelerini kullandı.

TRIPP projesinin, İran için fırsatlar oluşturacağına, Tahran'ın Ermenistan aracılığıyla Karadeniz gibi bölgelere erişim sağlayabileceğine dikkati çeken Mirzoyan "Aslında TRIPP, Basra Körfezi ve Karadeniz arasında yeni demir yolu bağlantısı oluşturacak." dedi.

Mirzoyan, TRIPP'in Rusya için de bazı fırsatlar sunabileceğine işaret ederek, bazı Rus yetkililerin bu projeye ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Ermenistan'a ziyareti kapsamında bugün iki ülke arasında TRIPP projesine ilişkin stratejik işbirliği çerçeve anlaşması imzalanmıştı.