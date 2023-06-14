ABD'de tarihi duruşma: Trump hakim karşısında - 13 Haziran

Eski ABD Başkanı Donald Trump yedi ana başlıkta 37 suçlamayla karşı karşıya olduğu dava kapsamında Florida eyaletinin Miami kentinde yargıç karşısına çıktı. Trump neyle suçlanıyor ve kendini nasıl savunabilir? Dava, 2024 seçim seçim sürecini nasıl etkiler? Anketler ne diyor?