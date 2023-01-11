ABD'de Kuş Gribi Salgını Hayatı Etkiliyor Güncel Haberler WESTMİNSTER, 11 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Colorado eyaletinin Westminster kentinde bir marketin yumurta bulunmayan rafları görülüyor, 10 Ocak 2023. WESTMİNSTER, 11 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Colorado eyaletinin Westminster kentinde bir marketin yumurta bulunmayan rafları görülüyor, 10 Ocak 2023. Vahşi kuşlar arasında hızla yayılan ve milyonlarca kümes hayvanının itlaf edilmesine yol açan tarihi kuş gribi salgını yüzünden marketlerde baş gösteren yumurta sıkıntısı ve yükselen fiyatlar ABD'li tüketicileri etkilemeye devam ediyor. (Fotoğraf: Peter Mertz/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Kuş Gribi Colorado Güncel Haberler

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