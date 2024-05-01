Üye Girişi
Haberler

ABD'de İsrail yanlıları Filistin destekçilerine saldırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de çoğunun yüzleri maskeli bir grup İsrail yanlısı, California Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrencilerin kurduğu Gazze Dayanışma Kampı'na saldırırken o anlarda bölgede hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmaması dikkati çekti.

ABD'de çoğunun yüzleri maskeli bir grup İsrail yanlısı, California Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrencilerin kurduğu Gazze Dayanışma Kampı'na saldırırken o anlarda bölgede hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmaması dikkati çekti.

Bölgedeki gazetecilerin aktardığına göre, elleri sopalı ve çoğunun yüzü maskeli bir grup İsrail yanlısı, California Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampı'na saldırdı.

Kampın etrafındaki barikatları yıkmaya çalışan saldırganlar, Filistin destekçisi göstericilere, başta su şişesi olmak üzere ellerindeki cisimleri fırlattı. Bazı öğrencileri darbeden saldırganlar, Filistin destekçisi göstericilere küfürler savurdu.

Polis ortada yoktu

Grubun, Gazze Dayanışma Kampı'na saldırdığı anda bölgede, polis dahil herhangi bir güvenliğin olmaması göze çarptı.

Saldırı anını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Sergio Olmos, "Bir saattir California Üniversitesindeki bu kavgayı izliyorum. Herhangi bir polis tepkisi yok." ifadelerini kullandı.

Barışçıl gösterilerini sürdüren öğrenci ve öğretim görevlilerini gözaltına alan ve darbeden ABD polisinin, İsrail yanlılarının saldırısı anında bölgede olmaması, daha sonraki bir saati aşkın sürede de olaylara müdahale etmemesi dikkati çekti.

Sosyal medyadaki görüntülerde, İsrail yanlılarının Gazze Dayanışma Kampı'na havai fişekler fırlattığı da görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

California Filistin İsrail Gazze Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title