ABD'de İsrail yanlıları Filistin destekçilerine saldırdı

ABD'de çoğunun yüzleri maskeli bir grup İsrail yanlısı, California Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrencilerin kurduğu Gazze Dayanışma Kampı'na saldırırken o anlarda bölgede hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmaması dikkati çekti.

Bölgedeki gazetecilerin aktardığına göre, elleri sopalı ve çoğunun yüzü maskeli bir grup İsrail yanlısı, California Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampı'na saldırdı.

Kampın etrafındaki barikatları yıkmaya çalışan saldırganlar, Filistin destekçisi göstericilere, başta su şişesi olmak üzere ellerindeki cisimleri fırlattı. Bazı öğrencileri darbeden saldırganlar, Filistin destekçisi göstericilere küfürler savurdu.

Polis ortada yoktu

Grubun, Gazze Dayanışma Kampı'na saldırdığı anda bölgede, polis dahil herhangi bir güvenliğin olmaması göze çarptı.

Saldırı anını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Sergio Olmos, "Bir saattir California Üniversitesindeki bu kavgayı izliyorum. Herhangi bir polis tepkisi yok." ifadelerini kullandı.

Barışçıl gösterilerini sürdüren öğrenci ve öğretim görevlilerini gözaltına alan ve darbeden ABD polisinin, İsrail yanlılarının saldırısı anında bölgede olmaması, daha sonraki bir saati aşkın sürede de olaylara müdahale etmemesi dikkati çekti.

Sosyal medyadaki görüntülerde, İsrail yanlılarının Gazze Dayanışma Kampı'na havai fişekler fırlattığı da görüldü.