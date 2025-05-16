ABD Başkanı Trump Suriye hakkında "İsraillilerin fikrini sormadığını" açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan İsraillilerin "bu konudaki fikrini sormadığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan İsraillilerin "bu konudaki fikrini sormadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Orta Doğu turunu tamamlayarak son durağı olan BAE'den ayrıldı.

Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turu dönüşünde, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suriye, Gazze ve İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını açıklayan Trump, İsraillilerin buna itiraz etmesinin sorulması üzerine "Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm." dedi.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması kararının memnuniyetle karşılandığına dikkati çekerek Suriye'de uzun süre devam eden kargaşanın tekrar yaşanmasını istemediklerini dile getirdi.

Yaptırımların "can yakıcı ve acımasız" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip olduğunu ve "bunun bir fırsat olduğunu" kaydetti.

"Bence gelecek ay pek çok iyi şey olacak"

İsrail'in yoğun saldırıları altında ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani kriz içinde olan Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, İsrailli esirlerin durumlarının iyi olmadığını ve onları çıkarmak için İsrail ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Trump, bu konuda her iki tarafa da bakılması gerektiğini vurgulayarak "Bence gelecek ay pek çok iyi şey olacak. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de çok sayıda insan açlıktan ölüyor." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda barış çabalarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşmak zorunda olduklarını vurgulayan ABD Başkanı Trump, "Putin ile karşılıklı görüşerek bu sorunu çözebileceklerini, çözemezlerse ilginç şeyler yaşanabileceğini" dile getirdi.

Trump, nükleer müzakereler konusunda ise "İran'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar, BAE'yi kapsayan turunu 3,2 trilyon dolar değerinde yatırım ve silah anlaşmalarıyla tamamlayarak ülkesine hareket etti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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