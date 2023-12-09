Üye Girişi
Haberler

AB, yapay zeka düzenlemesi için uzlaşma sağladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka teknolojisinin kurallara bağlanmasını öngören yasa tasarısı üzerinde uzlaşma sağladı. Tasarı, yapay zekanın olası riskleri ve etkileri temelinde yükümlülükler getiriyor ve bazı uygulamaları yasaklıyor. Yıl sonuna kadar yasa tasarısına son şeklinin verilmesi bekleniyor.

AB, yapay zekanının geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin düzenlemeler öngören yasa tasarısında uzlaşma sağladı. Avrupa Birliği (AB), günler süren müzakerelerin ardından yapay zeka teknolojisinin kurallara bağlanmasını öngören yasa tasarısı üzerinde uzlaşma sağladı.

AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu ve AB'ye üye ülkelerin "Yapay Zeka Eylemi" (AI Act) olarak adlandırılan tasarıda uzlaşma sağlamasını "Tarihi" olarak nitelendirdi. Thierry X hesabından yaptığı açıklamada, "AB, yapay zekaya ilişkin net kurallar getiren ilk kıta oldu. Yasal bir düzenlemeden çok daha fazlası olan Yapay Zeka Eylemi, AB'deki startup şirketlerin ve araştırmacıların küresel düzeydeki yapay zeka yarışına liderlik etmeleri için bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da X hesabından yaptığı açıklamada, Yapay Zeka Eylemi'nin küresel düzeyde bir ilk olduğunu vurgulayarak, söz konusu tasarı için, "Yapay zekanın geliştirilmesinde güvenebileceğiniz, insanların ve şirketlerin temel hakları ve güvenliği için oluşturulan tek yasal çerçeve" dedi.

Yapay zeka düzenlemesi

AB'nin üzerinde uzlaştığı yasal düzenleme, yapay zekanın olası riskleri ve etkileri temelinde yükümlülükler getirilmesini öngörüyor. Yapay zeka özellikle sağlık, demokrasi, çevre veya güvenlik alanlarında riskli olarak nitelendiriliyor.

AB'nin kuralları, algoritmaları geliştirmek için kullanılacak verilerin kalitesinin güvence altına alınmasını ve yapay zekanın geliştirilmesinde hiçbir telif hakkının ihlal edilmemesini öngörüyor. Bunun yanı sıra yapay zeka ile üretilen metin, görsel ve seslerin bu teknoloji ile üretildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Kritik altyapı, güvenlik kurumları ve personel daireleri gibi risk olabilecek alanlarda ise yapay zeka kullanımının daha sıkı kurallara bağlı olması hedefleniyor. Bu alanlarda, yapay zekanın insan kontrolünde olmasının şart koşulması planlanıyor.

Bazı uygulamalar yasak olacak

Varılan uzlaşmaya göre, yapay zekadan yararlanan bazı uygulamalar tamamen yasak olacak. Bunlarda arasında hassas olarak değerlendirilen cinsel yönelim veya dini inanç gibi kategorilerde ayrım yapabilecek biyometrik sistemler kesinlikle kullanılamayacak. İnternetten fotoğrafların yapay zeka aracılığıyla seçilmesi veya güvenlik kameralarındaki kayıtların yüz tanıma veri bankaları için kullanılmasına da izin verilmeyecek. Ancak terör saldırıları veya insan ticaretinin kurbanı olan kişilerin aranması gibi durumlarda biyometrik verilerin yapay zeka aracılığı ile istisnai kullanılması mümkün olacak.

Avrupa Parlamentosu ile üye ülkeler arasında biyometrik verileri toplama konusunda uzlaşmazlık yaşanıyordu. Parlamentonun hazırladığı tasarıda otomatik yüz tanıma gibi konularda yapay zeka kullanımının yasaklanması öngörülüyordu. Ancak AB'ye üye ülkeler, ulusal güvenlik, savunma ve diğer askeri alanlarda istisnalar yapılmasını istiyordu. Sağlanan uzlaşma, kolluk kuvvetlerinin biyometrik kimlik tanıma sistemlerini kullanmasına kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

Tartışma yaratan bir diğer konu ise temel modeller olarak adlandırılan, geniş çaplı veriler ile donatılan GPT gibi yapay zeka uygulamalarına ilişkin düzenleme oldu. Almanya, Fransa ve İtalya temel yapay zeka modellerinin teknolojisine ilişkin genel bir düzenleme yerine sadece somut bazı uygulamalara ilişkin düzenleme getirilmesi gerektiğini bildirmişti. Yapılan müzakerelerde bu modellerin geliştirilmesinde şeffaflık yükümlülüğü getirilmesinde uzlaşma sağlandı.

Yıl sonuna kadar yasa tasarısına son şeklinin verilmesi bekleniyor. Yasa tasarısı, AB üyeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra iki yıl içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

AFP,rtr,dpa / JD,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl bağlanabilirim?

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

Avrupa Birliği Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title