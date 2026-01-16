Von der Leyen'den tartışmalı MERCOSUR anlaşması öncesinde Lula da Silva'ya teşekkür

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın imzalanacak tartışmalı MERCOSUR ticaret anlaşması için gösterdiği çabalar nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya teşekkür etti.

Von der Leyen; Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri ile ticaret anlaşmasını imzalamak için çıktığı turda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Ortak basın toplantısında konuşan von der Leyen, Lula'ya hitap ederek "Yarın AB-MERCOSUR anlaşmasını imzalayacağız. Ancak bundan önce sizinle görüşmek benim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB-MERCOSUR anlaşmasının 25 yıllık müzakerelerin ardından geldiğini belirterek Lula'ya süreçteki şahsi çabaları nedeniyle teşekkür etti.

"AB-MERCOSUR anlaşması güçlü bir mesaj veriyor. Dünyanın en büyük pazarına ve gezegenin en büyük serbest ticaret bölgesine hoş geldiniz." diyen von der Leyen, yarınki imzanın sadece "ilk adım" olacağını, ilişkilerin ilerletilerek geliştirileceğini söyledi.

Von der Leyen ayrıca Avrupa ve Brezilya'nın kritik ham maddeler konusunda siyasi anlaşmaya doğru ilerlemesinden de memnuniyet duyduğunu belirtti.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

Müzakereleri 25 yılı aşan anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarını Avrupa sanayisine açması öngörülüyor.

AB-MERCOSUR anlaşmasıyla, yaklaşık 700 milyon insanı kapsayan, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgelerinden birinin oluşturulması hedefleniyor.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarını doldurabileceğine dikkati çekerek bunun birçok çiftliğin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken özellikle Fransa ve Polonya başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri anlaşmaya karşı çıkıyor.

Yarın imzalanacak anlaşmanın Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.