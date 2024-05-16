AB ve İngiltere, Avrupa'da barışa yönelik tehditlere karşı işbirliğini sürdürecek

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Avrupa'da barışa yönelik tehdit ve sınamalar karşısında yakın işbirliğini sürdürmeyi taahhüt etti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Brüksel'de düzenlenen Ayrılık Anlaşması Ortak Komitesi ve Ticaret ve İşbirliği Anlaşması Ortaklık Konseyi toplantısının ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, tarafların Avrupa barışına yönelik tehdit ve sınamalar olduğu bir dönemde yakın işbirliğini memnuniyetle karşıladığı ve sürdüreceği belirtildi.

Toplantıda, Brexit sürecinde yapılan Ayrılık Anlaşması'nın uygulanmasındaki mevcut durum, vatandaş hakları ve Windsor Çerçevesi'ndeki çalışmaların ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, anlaşmaların tam olarak uygulanmasının ortak öncelik olmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, AB ve İngiltere'nin şimdiye kadarki işbirliğini memnuniyetle karşıladığı, tarafların Ayrılık Anlaşması'ndaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortak çalışmaları daha da yoğunlaştırmakta mutabık kaldığı ifade edildi.

Kuzey İrlanda'daki siyasi kurumların normale dönmesinin de memnuniyetle karşılandığı bildirilen açıklamada, Windsor Çerçeve Anlaşması'nın bütün unsurlarının uygulanmasını sağlamak için yoğun biçimde ve kararlılıkla çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada, iklim ve enerji konusunda yeşil dönüşümü kolaylaştıracak yeni teknolojilerde işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulunulduğu, tarafların enerji arz güvenliği konusunda bir çalışma grubu oluşturma ve elektrik ticareti düzenlemelerine ilişkin çalışmaları denetleyecek bir yol haritası oluşturulması yönünde çalışma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Ticaret alanında özellikle gıda dışı ürünlerin piyasa gözetimi konusunda düzenli bilgi alışverişi yapılacağı bildirilen açıklamada, balıkçılık alanındaki son uygulamaların da görüşüldüğü ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Brüksel'deki toplantının ardından sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık ve AB, ortak zorlukları birlikte ele alan yakın ve pragmatik bir ortaklığı paylaşıyor." ifadesini kullandı.???????

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile "Brexit" olarak bilinen AB'den ayrılma kararı alınmıştı. Birleşik Krallık, AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.