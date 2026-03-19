Ukrayna'ya 25 AB üyesinden destek

Avrupa Birliği'nin (AB) 25 üyesi Ukrayna'ya destek mesajı verirken, 2 üye ülkenin ortak açıklamaya katılmaması dikkati çekti.

Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi kapsamında Ukrayna'ya ilişkin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç bildirgesinin 27 üyeden 25'i tarafından desteklendiği aktarılırken, hangi 2 ülkenin katılmadığı resmi olarak açıklanmadı.

Ukrayna'ya ilişkin bildirgede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı kınanırken, Moskova üzerindeki baskının artırılmasının ve barışa zorlanmasının öncelik olmaya devam ettiği ifade edildi.

AB'nin Ukrayna'ya siyasi, askeri ve ekonomik desteğini sürdüreceği vurgulanan bildirgede, birlik ve üye ülkelerin şimdiye kadar sağladığı kapsamlı mali yardımların devam edeceği kaydedildi.

Bildirgede, Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin artırılması, silah üretimi ve teslimatlarının hızlandırılması gerektiğinin altı çizilirken, yeni finansman paketlerinin de devreye alınmasının beklendiği aktarıldı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletileceğine işaret edilen bildirgede, özellikle Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmaya ve yaptırımların etrafından dolaşılmasını engellemeye yönelik adımların süreceği belirtildi.

Bildirgede, Ukrayna'nın enerji altyapısının desteklenmesi ve yeniden inşasına katkı sağlanacağı ifade edilirken, savaş suçlarıyla ilgili hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası girişimlerin sürdüğü kaydedildi.

AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altı çizilen bildirgede, Rusya üzerindeki baskıyı artırma kararlılığının teyit edildiği ifade edildi.

Bildirgede, Aralık 2025'te Ukrayna'ya 2026-2027 için sağlanmasına karar verilen 90? milyar?avroluk destek kredisine ilişkin olarak, kredi yasa tasarısının "yasama organlarınca kabul edilmiş olmasının memnuniyetle karşılandığı" ve ilk ödemelerin nisan başında Ukrayna'ya yapılmasının beklendiği belirtildi.

Ukrayna'ya Macaristan ve Slovakya vetosu

Drujba petrol boru hattının 27 Ocak'ta saldırıya uğraması ile petrol sevkiyatının sekteye uğramasının ardından Macaristan ve Slovakya, hat üzerinden petrol akışı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk AB kredisini veto edeceğini duyurmuştu.

Macaristan ve Slovakya, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesini de engellemişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Tutumumuz çok basit. Ukrayna tarafından engellenen petrolümüz geldiğinde Ukrayna'yı desteklemeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.