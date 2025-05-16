AB Türkiye Delegasyonu'ndan 9 Mayıs Resepsiyonu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

Beşiktaş'taki resepsiyona AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve yabancı misyon temsilcileri ile birçok davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Ossowski, İstanbul'un Avrupa'nın kadim şehirlerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu tarihi şehirde bulunmanın her zaman bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Konuşmasına İstanbul'un tarihi ve kültürel önemine değinerek başlayan Ossowski, İstanbul'un Avrupa tarihi içindeki rolüne vurgu yaparak, "Bu şehir hem tarihi hem kültürel olarak Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası." dedi.

AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve doğrudan yabancı yatırımcısı olduğunu kaydeden Ossowski, "Ticaret ilişkilerimiz dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı. Gümrük birliğinin güncellenmesi bu ilişkiyi daha da ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkilerde yeniden olumlu bir gündem yakalandı

Büyükelçi Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde uzun süredir beklenen "olumlu gündemin" yeniden yakalandığını ve bu ivmenin siyasi kararlılıkla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin halen vize serbestisine sahip olmayan tek aday ülke olduğuna işaret eden Ossowski, bu konuda sıkça sorularla karşılaştığını ve bu durumdan üzüntü duyduğunu aktardı.

Ossowski, kısa vadede çok girişli ve uzun süreli vizelerin kolaylaştırılması yönünde çalıştıklarını kaydederek "72 kriterin 66'sı tamamlandı. Geriye kalan 6 kriterin tamamlanması için AB olarak Türkiye ile yeniden diyalog kurmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ossowski, ayrıca, Türkiye'nin AB üyeliği hedefi doğrultusunda Kopenhag kriterlerine bağlı kalmasının önemini yineledi.

Ossowski şöyle konuştu:

"Ticaret hacmimiz yılda yaklaşık 200 milyar avro düzeyinde. Bu ilişkinin daha da derinleşmesi için temmuz ayında yüksek düzeyli bir ticaret diyaloğu daha gerçekleştirilecek."

Türkiye'nin jeopolitik rolü takdir ediliyor

Ossowski, Türkiye'nin bölgesel krizlerde de üstlendiği diplomatik rolün AB tarafından dikkatle izlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin diplomasi alanındaki yapıcı rolünü öven Ossowski, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, savaş ve kriz bölgelerinde esir takasları gibi girişimlerde Türkiye'nin önemli bir diplomatik aktör olarak hareket ettiğini belirtti.

Ossowski, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne bağlı kalarak savaş gemilerinin boğazlardan geçişine izin vermemesinin de uluslararası hukuk ve istikrar açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı uluslararası düzene tehdit

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sadece Avrupa'yı değil, tüm uluslararası düzeni tehdit ettiğini aktaran Ossowski, Gazze'deki insani krize de değinerek "Sivillerin korunması uluslararası insancıl hukukun temelidir. AB, orantılılık ilkesine ve sivillerin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini sürekli vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Ossowski, tüm aktörlerin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.