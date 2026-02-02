Haberler

AB: Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini çok yakında sunacağız

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini kısa süre içinde sunacaklarını duyurdu. Ukrayna'ya destek mesajı veren von der Leyen, ABD ve AB'nin Ukrayna'nın yeniden inşası için çalıştığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini "çok yakında" sunacaklarını belirtti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 4-5 Şubat'ta yapılması planlanan barış müzakereleri öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceği mesajını veren von der Leyen, "Ukrayna'ya karşı acımasız savaşın dördüncü yılına yaklaşırken, Rusya savaş suçlarını ikiye katlamaya, sivil altyapıyı ve evleri hedef almaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Washington ve Kiev'le Ukrayna için "refah çerçevesi" hazırlama yönünde çalıştıklarını aktardı.

Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini "çok yakında" sunacaklarını belirten von der Leyen, "Bu, Rusya'yı barışa yönelik gerçek bir niyetle müzakere masasına oturması için baskıyı artırmakla ilgilidir." dedi.

Avrupa basınına yansıyan haberlerde, ABD ve AB'nin Ukrayna'nın yeniden inşası için ülke ekonomisine 800 milyar dolarlık yatırım taahüdünü içeren "refah çerçevesi" üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

