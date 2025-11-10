Haberler

AB, Putin'e Yaptırım Baskısını Artırmayı Hedefliyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna savaşı bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik baskı ve yaptırımları artırmayı planlıyor. Komisyon sözcüsü Hipper, Putin'in Ukrayna halkına yönelik saldırılarına dikkat çekerek, yeni adımlar üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna savaşı bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik baskıyı artırmak ve müzakere masasına getirmek için yeni adımlar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Ukrayna halkını "terörize" etmeyi sürdürdüğünü söyleyen Hipper, hafta sonunda kritik enerji altyapısına yönelik saldırı sonucu elektrik, su ve ısıtma sistemlerinin aksadığını bildirdi.

Hipper, Ukrayna'ya desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Aynı zamanda Putin'e yönelik baskıyı artırmak ve müzakere masasına getirmek için yeni adımlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bunun Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin hazırlandığı anlamına gelip gelmediğine ilişkin ise Hipper, "Yaptırımlara ilişkin çalışmalar gizli." diye konuştu.

AB, 23 Ekim'de Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onaylamıştı. Yaptırımlar Rus bankaları, kripto borsaları, Hindistan ve Çin'deki kuruluşları hedef almıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
