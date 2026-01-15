Von der Leyen, AB'nin 2026'nın ilk yarısındaki önceliklerine dair mesajlar verdi Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yılın ilk yarısında AB'nin önceliğinin rekabetçilik ve savunma olacağına dikkati çekerek, Grönland'ın güvenliğine NATO'nun yanı sıra AB'nin de önem atfettiğini dile getirdi.

Von der Leyen, 1 Ocak'ta AB dönem başkanlığını devralan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da Rum lider Nikos Hristodulidis ile ortak basın toplantısında konuştu.

6 aylık dönem boyunca AB Komisyonunun önceliklendireceği konulara değinen von der Leyen, savunma alanında dün "Avrupa Güvenlik Eylem Planı" (SAFE) isimli mali araçtan faydalanmak isteyen 8 üye ülkenin ulusal planlarının onaylandığını söyledi.

Ursula von der Leyen, gelecek aşamada AB Konseyi'nin de onay vermesiyle bu ülkelere ortak savunma tedariki yapabilmeleri için gerekli ödemelerin hızla yapılmasının planlandığını kaydetti.

Ukrayna'yı desteklemeye devam etmenin önemine de dikkati çeken von der Leyen, Rusya'nın devam eden saldırıları karşısında bu ülkenin müzakere masasına güçlü pozisyonda oturması gerektiğini yineledi.

Von der Leyen, rekabetçilik başlığında 17 Ocak'ta MERCOSUR ülkeleriyle imzalanacak ve dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturacak tartışmalı anlaşmaya atıfta bulunarak "Tarih yazacağız." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen "Hedefimiz daha da ileri gidiyor. Başkanlığınız döneminde Hindistan ile tercihen bu ayın sonunda, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Malezya gibi birçok ortakla müzakerelerimizi sonuçlandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Grönland

ABD'nin, Grönland'a yönelik tehdidine ilişkin bir soruyu ise von der Leyen, şöyle yanıtladı:

"Açık olan şu ki Grönland siyasi, ekonomik ve mali olarak bize güvenebilir. Güvenliği söz konusu olduğunda, Arktik güvenliği tartışmaları her şeyden önce NATO'nun konusudur. Şunu da vurgulamak istiyorum ki Arktik ve Arktik güvenliği, AB için de temel konulardır ve bizim için de son derece önemlidir. Bu, diğer nedenlerin yanı sıra, Grönland'a yaptığımız yatırımları ve desteği ikiye katlamamızın nedenidir."

Von der Leyen, "AB'nin Grönland'da çok iyi bir itibarı var ve sahip olduğumuz mükemmel işbirliğine çok güveniyoruz. Bu nedenle, ABD de dahil olmak üzere müttefiklerimiz ve ortaklarımızla Arktik güvenliği konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

GKRY'nin mesajı

GKRY lideri Hristodulidis de von der Leyen ile Doğu Akdeniz konusunu ele aldıklarını kaydederek, bu meselenin AB açısından "özel bir jeostratejik" öneme sahip olduğunu söyledi.

GKRY başkanlığı döneminde enerji, göç ve bölgesel güvenlik gibi alanlarda üye devletler ve bölge ülkeleriyle siyasi diyalog ve işbirliğini güçlendirecek projeleri teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydeden Hristodulidis, bu hususta bölge liderlerinin katılımıyla nisanda GKRY'de düzenlenmesi planlanan toplantıya AB Komisyonu'nun katkılarının son derece önemli olacağını belirtti.

Hristodulidis, toplantıda sosyal uyum ve Avrupa değerlerinin korunmasını da ele aldıklarını aktararak, başkanlıkları süresinde Avrupa vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen politikaların geliştirilmesi meselesinde AB Komisyonu ile yakın işbirliği içinde çalışmayı planladıkları mesajını verdi.

Savunma, güvenlik ve rekabet gücü gibi konulardaki bütçeyi görüştüklerini ifade eden Hristodulidis, tarım gibi konuların da göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda von der Leyen ile aynı fikirde olduklarına işaret etti.

GKRY'nin Şengen Bölgesi'ne tam katılımı konusundaki hazırlıkları da görüştüklerini aktaran Hristodulidis, 2026'da katılım konusunda somut ilerleme sağlamayı beklediklerini dile getirdi.

Hristodulidis, von der Leyen ve diğer yetkililere, GKRY'nin başkanlığına yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ederek sözlerine son verdi.