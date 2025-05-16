AB Liderlerinden Moldova'ya Birlikte Destek Mesajı

AB Liderlerinden Moldova'ya Birlikte Destek Mesajı
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Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya ve İngiltere liderleri, Moldova'ya olan desteklerini yeniden teyit ederek, ülkenin Avrupa geleceğine dair hedeflerine yönelik taahhütlerini vurguladılar.

Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya ve İngiltere liderleri ile Avrupa Birliği (AB) liderleri, Moldova'ya olan güçlü ve birleşik desteklerini yeniden teyit ettiklerini bildirdi.

AB ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) kapsamında, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 6. zirvede, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya ve İngiltere liderleri ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen???????, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi

Liderlerin görüşmesinin ardından kabul edilen ortak bildiri, İtalya Başbakanlığınca paylaşıldı.

Bildiride, "Moldova Cumhuriyeti'ne ve onun Avrupa'daki geleceğine yönelik güçlü ve birlik içindeki desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Moldova'nın demokratik reformlara, hukuk devletine ve AB genelinde paylaşılan değerlere olan sürekli bağlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Moldova, AB'ye katılım hedefini Anayasası'na dahil ederek, halkının geleceği için seçtiği yolu açıkça ortaya koymuştur. Moldova'nın, vatandaşlarının AB genelinde yaşayanlarla aynı fırsatlardan ve yaşam kalitesinden faydalandığı, müreffeh ve gelişen bir demokrasiye dönüşmesi sürecinde destek olmayı taahhüt ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Liderlerin ortak bildirisinde, Moldova'nın ekonomik dönüşümünün, bu vizyonun merkezinde olduğu belirtilerek, "Ülkenin daha güçlü, daha rekabetçi, istihdam yaratan, yatırım çeken ve tüm Moldovalılara somut faydalar sağlayan bir ekonomi inşa etme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Moldova'yı, zorlu bir bölgesel ortamda istikrarını koruduğu ve Avrupa barışı ile güvenliği açısından güvenilir bir ortak olarak hareket ettiği için takdir ediyoruz." denildi.

Moldova'nın yaklaşan parlamento seçimlerine hazırlandığına işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Moldovalıların geleceklerini özgürce ve dış müdahale olmaksızın belirleyebilmeleri hayati önem taşımaktadır. Moldova'nın demokratik süreçlerini koruma ve dış tehditlere karşı direncini artırma çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz. Moldova halkının, özgürce seçtiği yolda; güçlü, birleşik ve barışçıl bir Avrupa içinde daha iyi bir gelecek yolunda yanında duruyoruz."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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