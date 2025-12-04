AB Konseyi Başkanı Costa: "Kazakistan, Avrupa'nın ekonomik güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kazakistan'ın halihazırda dünyanın üçüncü en büyük petrol ve uranyum tedarikçisi olduğunu belirterek " Kazakistan, Avrupa'nın ekonomik güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor." dedi.

AB Konseyi Başkanı Costa, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

Costa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme, enerji, kritik mineraller, tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alındı.

Tokayev, söz konusu ziyaretin Kazakistan ile AB arasında imzalanan "Gelişmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın 10. yıl dönümü" vesilesiyle daha da sembolik önem kazandığını belirterek, "Kazakistan, bölgede Avrupa Birliği ile böyle tarihi bir anlaşmayı imzalayan ilk ülkedir." dedi.

AB ile karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı güçlü ortaklıkları sürdürdüklerini aktaran Tokayev, siyasi diyaloğun ise pek çok alanda dinamik bir şekilde geliştiğini bildirdi.

Tokayev, Orta Asya'da 200 milyar dolarla en çok AB yatırımının Kazakistan'da bulunduğunu ve halihazırda ülkede 4 binden fazla Avrupa sermayeli şirketin aktif faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

AB ile "C5+" formatı çerçevesindeki diyaloğu da önemsediklerini aktaran Tokayev, ayrıca Kazakistan ile AB arasında vize kolaylaştırma ve geri kabul anlaşması müzakerelerine başlanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

AB Konseyi Başkanı Costa, AB'nin Kazakistan ile kapsamlı bir işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Son 10 yılda AB'nin Kazakistan'ın en büyük ticaret ve yatırım ortağı haline geldiğini ve Kazakistan'ın ise halihazırda dünyanın üçüncü en büyük petrol ve uranyum tedarikçisi olduğunu söyleyen Costa, "Kazakistan, Avrupa'nın ekonomik güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Costa, bugün ilişkileri güçlendirme ve ekonomik bağları geliştirme konusunda yeni bir döneme girdiklerini kaydetti.

Bunun yanı sıra Costa, AB ile Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan değerlere dayalı çok taraflılığa ve uluslararası düzene bağlılık temelinde ortak bir dünya vizyonuna sahip olduğunu vurguladı.