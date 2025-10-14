AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Bosna Hersek'i Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'in AB'nin "eşiğinde" olduğunu belirterek, "Biz Bosna Hersek'teki tüm toplulukların dostuyuz ve bu toplulukların geleceği AB'dedir." dedi.

Von der Leyen, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'in AB'ye girmek için hazırladığı reform gündemini teslim aldıklarını ve değerlendireceklerini aktaran von der Leyen, AB'nin Bosna Hersek için hazırladığı Büyüme Planı'nın 1 milyar avroluk finansman içerdiğini kaydetti.

Von der Leyen, Saraybosna'nın yargı alanında reformları hayata geçirmesi ve AB'ye üyelik süreci için başmüzakereci ataması gerektiğini vurgulayarak, başmüzakerecinin atanmasının ardından "yapılması gereken işe hemen başlanabileceğini" söyledi.

Bosna Hersek'in "çok yol katettiğini" ve bugün AB'nin "eşiğinde" durduğunu kaydeden von der Leyen, "Biz, Bosna Hersek'teki tüm toplulukların dostuyuz ve bu toplulukların geleceği AB'dedir." diye konuştu.

Von der Leyen ayrıca, son anketlere göre, Bosna Hersek vatandaşlarının yüzde 72'sinin AB'ye güven duyduğunu, AB'de ise genç nüfusun üçte ikisinin genişlemeyi desteklediğini aktararak, görevlerinin bunu gerçeğe dönüştürmek olduğunu ifade etti.

"Umarım AB'ye katılım sürecinde siyasi sorumluluk da gösterilir"

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo da AB üyeliği konusunda başmüzakerecinin seçimi konusunu von der Leyen ile konuştuklarını dile getirdi.

AB'ye katılımın iktidar ya da muhalefet meselesi olmadığını belirten Kristo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarım AB'ye katılım sürecinde siyasi sorumluluk da gösterilir. Artık siyasi gündemlerimizde bunu bahane etmek yerine, katılım sürecine desteğimizi açıkça gösterebilecek bir konumdayız. Ne yazık ki hala serbest dolaşım konusunda bir anlaşmaya varamadık. Ancak bazı siyasi muhataplarıma sunduğum gerekçeler sayesinde yakında bir anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum."

Kristo, AB üyeliği için çalışmaya devam edeceklerini, katılım yolunda istikrarı ve barışı güvence altına almak istediklerini vurgulayarak, "Hedefe ulaşmamız için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zor olsa da bunu başarabileceğimizi umuyorum. Emin olduğum bir şey var, dostlarımızın, özellikle von der Leyen'in desteğini almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan von der Leyen, programı kapsamında Bosna Hersek'te Sırpların Boşnaklara saldırısıyla başlayan savaşta, ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen Boşnaklar için yapılan Potoçari Anıt Mezarlığı'nı da ziyaret etti ve Srebrenitsa anneleriyle buluştu. Von der Leyen, daha sonra da Srebrenitsa'daki soykırımın unutulmaması için Sırpların katliam yaptığı eski akümülatör fabrikasına Türkiye'nin desteğiyle yapılan müzeyi de gezdi.

Von der Leyen, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üye Zeljko Komsic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic tarafından da kabul edildi.