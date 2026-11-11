AB Komiseri Virkkunen, siber saldırıların kurallar uygulansaydı önlenebileceğini söyledi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, "Son günlerdeki bazı siber saldırılar AB kuralları etkin şekilde uygulansaydı önlenebilirdi." dedi.

Virkkunen, Brüksel'de yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "Siber saldırılar ve diğer hibrit saldırı türlerine karşı dayanıklılık, kritik altyapıların ve temel tedarik zincirlerinin korunması" başlıklı oturumda konuştu.

AB'nin kritik altyapısının yabancı aktörler tarafından sekteye uğratılması riskinin gerçek olduğunu belirten Virkkunen, Fransa, Almanya, Belçika ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde süpermarketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırıların yüz milyonlarca avroya mal olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Virkkunen, "Kritik altyapımızı kabul edilemez risklere maruz bırakan bağımlılıklara veya stratejik zayıflıklara sahip olmayı göze alamayız." ifadesini kullanarak, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında aksamalar veya casusluk risklerine izin verilemeyeceğini söyledi.

5G iletişim ağı alanında "yüksek riskli tedarikçilerin" devre dışı bırakılması için net takvim belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Virkkunen, "Eğer şimdi kararlı şekilde harekete geçmezsek, sadece 5G ağlarımızı riske atmakla kalmayacak, aynı zamanda bu bağımlılıkları bir sonraki bağlantı nesli 6G'ye de taşımış olacağız." diye konuştu.

Virkkunen, Avrupa'nın yüksek siber dayanıklılığa sahip olması için AB Siber Güvenlik Ajansının (ENISA) da güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, AP'ye bu konuda AB Komisyonunun çabalarını destekleme çağrısı yaptı.

AB genelinde siber güvenlik alanında yeni önlemler öngören NIS2 Direktifi'ni hatırlatan Virkkunen, şunları söyledi:

"Soğutma sistemleri gibi endüstriyel cihazlar, pek çok durumda gereksiz yere internete açık bırakılmakta, zayıf parolalarla yapılandırılmakta ya da güncelliğini yitirmiş yazılımlarla çalıştırılmaktadır. Bunlar, siber güvenlik açısından kolayca istismar edilebilecek zafiyetlerdir. Nitekim (son günlerde) yaşanan birçok olay, NIS2 Direktifi'nde ortaya konan temel siber güvenlik gerekliliklerinin önemini gözler önüne sermektedir. Söz konusu gereklilikler tam anlamıyla ulusal mevzuata dahil edilip etkin şekilde uygulansaydı, bu olayların bir kısmı önlenebilir ya da yarattıkları etki önemli ölçüde azaltılabilirdi."

Söz konusu NIS2 Direktifi 16 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti. AB Komisyonu, üye ülkelere ulusal yasalarını direktifle uyumlu hale getirmesi için 17 Ekim 2024'e kadar süre vermiş, bu süre sonunda gerekeni yapmadığını düşündüğü 23 ülkeye ihtar mektubu göndermişti.

AB Komisyonu, daha sonra 19 ülkenin bu süreci başarıyla tamamladığını belirterek, uyum sürecini tamamlamadığını tespit ettiği İspanya, Fransa, İrlanda ve Hollanda'yı AB Adalet Divanı'na sevk etmişti.

Kaynak: AA