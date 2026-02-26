AB Komisyonunun doğu sınır bölgelerine destek olacak yeni yatırım mekanizması resmen başlatıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya-Belarus- Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerine destek vermek amacıyla açıkladığı EastInvest yatırım mekanizması resmen başlatıldı.

Brüksel'de Komisyonun doğu sınır bölgelerine destek planı çerçevesinde yıllık düzenlenmesi planlanan ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı yapıldı.

Toplantıda, plan kapsamında oluşturulması hedeflenen EastInvest yatırım mekanizmasının başlatılması için imza töreni düzenlendi.

Toplantıda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa için "uyanış çağrısı" olduğunu ve çatışmalardan en çok sınır bölgelerinin etkilendiğini belirterek "Bu bölgeye büyük minnet borcumuz var çünkü doğu kanadımızdaki sınır toplulukları Avrupa'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor." dedi.

Von der Leyen, toplulukların ve ekonomilerin gelişmesi için güvenlik ile istikrara ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek bunun, özellikle doğu sınırları için "son derece önemli" olduğunu söyledi.

Sınır bölgelerinin ormanlar, kritik hammadde kaynakları, tarım gibi önemli varlıklara sahip olduğuna işaret eden von der Leyen, bu bölgelere yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto da imza töreninde yaptığı konuşmada, EastInvest yatırım mekanizmasına katılan tarafların 2026-2027 döneminde doğu sınır bölgelerine 28 milyar avroluk yatırım sağlamayı hedeflediğini aktardı.

Mekanizmaya katılan taraflar arasında, doğu sınır bölgelerindeki bazı ülkelerin ulusal yatırım, inovasyon ve kalkınma bankalarının yanı sıra Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Nordik Yatırım Bankası bulunuyor.

AB Komisyonu 18 Şubat'ta, Rusya-Belarus-Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerinin güvenlik ve ekonomi açısından güçlendirilmesi için altyapı, enerji, ulaşım, istihdam ve yatırımları kapsayan yeni bir destek planı başlattığını duyurmuştu.

Plan çerçevesinde, ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, Baltık ülkelerinin elektrik sistemlerinin Avrupa ağına bağlanması ve iş gücü piyasasını destekleyecek programlar planlanıyor.

Plan, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'daki bazı sınır bölgelerini kapsıyor.