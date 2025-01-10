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AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
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Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli fotoğrafları inceledi. Kaymakcı, AB üyeliği ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kaymakcı, "Haber" kategorisinde Mirian Meladze'nin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te hükümetin ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alması kararı nedeniyle düzenlenen protestoyu anlatan "Ateş ve ışık" başlıklı fotoğrafını seçti.

Hükümetlerin yanı sıra halkların da AB'ye yöneliminin süreçte belirleyici olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, "Bu anlamda Gürcistan halkının AB üyeliği konusundaki kararlılığı Brüksel'de dikkatle izleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Doruk'un "Kış Eğlencesi", "Spor" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar Topu" ile "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Hussain Ali'nin "Çamur Deryası" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise tercihini Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" başlıklı karesinden yana kullanan Kaymakcı, "Suriye'de Baas ve Esad rejiminin sona ermesi ve ülkemizdekiler dahil yurt dışındaki Suriyelilerin kendi ülkelerine dönerek, yeni Suriye'nin oluşumuna katkıda bulunmaları hem Suriye, hem ülkemiz hem de AB için önemli gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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