Ab, Batı Balkanlar'ın Enerji Krizi İçin 500 Milyon Euro Hibe Sağlayacak

ÜSKÜP, 27 Ekim (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkan ülkelerine enerji kriziyle mücadele etmeleri için 500 milyon euro hibe sağlayacağını açıkladı.

ÜSKÜP, 27 Ekim (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkan ülkelerine enerji kriziyle mücadele etmeleri için 500 milyon euro hibe sağlayacağını açıkladı.

Von der Leyen, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovachevski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, enerji destek paketinin tüm Batı Balkan bölgesinin enerji bağlantılarına, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasına yardımcı olacağını söyledi.

Von der Leyen, toplam 500 milyon euro tutarındaki paketin 80 milyon euroluk ilk kısmının Kuzey Makedonya'nın yüksek enerji fiyatlarının etkilerini gidermeye yardımcı olacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, Çarşamba günü erken saatlerde Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ile Kuzey Makedonya arasındaki bir anlaşmanın imza törenine katıldı.

Anlaşma, Frontex'in, göç akışlarını yönetme, yasadışı göç ve sınır ötesi suçla mücadele çabalarında Kuzey Makedonya'ya yardım edebilmesini sağlayacak.

Von der Leyen, Batı Balkan turu kapsamında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ'ı da ziyaret edecek.