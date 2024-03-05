Anadolu Ajansının (AA) yeni mezun gençlerin gazeteciliği ve medya yönetimini, alanında uzman kişilerden öğrenme imkanı bulacağı "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" gerçekleştirildi.

AA Genel Müdürlüğü AAtölye ve AA'nın İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki binasında düzenlenen "AA+ Oryantasyon Programı"nın ilk gününde konuşan AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, ikincisini gerçekleştirdikleri program kapsamında genç ve dinamik 30 kişiyi kadrolarına katmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Ajansın TBMM'den önce kurulduğunu anımsatan Peru, "Bu kurum her alanda ülke tarihine şahit olmuş, onları kayda geçirmiş, arşivlemiş, ülke ve dünya hedefine sunan bir kurum. Bu açıdan bakıldığında çok kıymetli. Editöryal alandan bakıldığında haberin kaynağı, toptancısı bakış açısıyla dünyada ve Türkiye'de ne olduğuna ilk ulaşan, haberleştiren ve dünyaya duyuran bir kurum." dedi.

Peru, Türkiye'de haberlerin yüzde 60-70'inin AA menşeili olduğuna işaret ederek, Rusya ile Ukrayna Savaşı, Gazze'de yaşanan trajedi, Azerbaycan'da yaşanan savaş ile Suriye'deki olaylar başta olmak üzere dünyadaki gelişmelerde ajansın birinci kaynak olduğunu, yaşanan gelişmeleri tüm dünyaya aktardığını dile getirdi.

Ajansın çektiği fotoğrafların da dünya basınında manşetlere taşındığına dikkati çeken Peru, dünya haber ajansları arasında en üst sıralarda olma mücadelelerine devam ettiklerini kaydetti.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, ajansın işleyişi ve yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu, eğitimde yer alanlara başarılar diledi.

"Yıllık 104 bini aşkın habere imza atıyoruz"

AA Ankara Haberleri Müdürü Hasan Ay, ajansın Türkiye Haberleri Direktörlüğünün yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Bu direktörlüğün Ankara, İstanbul ve 79 ili kapsayan Yurt Haberleri, Parlamento Haberleri ve Kültür Sanat Haberleri şeklinde 5 müdürlükten oluştuğunu anlatan Ay, ajansın yılda yaklaşık 200 bin Türkçe haber ürettiğini kaydetti.

Üretilen haberlerin yarısından fazlasının Türkiye Haberleri tarafından yapıldığını anlatan Ay, "Yıllık 104 bini aşkın habere imza atıyoruz. Arkadaşlarımız, binlerce fotoğraf çekiyor. Bir o kadar video görüntü çekiyor ve bunları bütün dünyaya servis ediyor. Yılda 4 bini aşkın flaş haber veriyoruz." diye konuştu.

"Dünyada ne oluyorsa AA kameramanları, foto muhabirleri üretim halinde"

Programın ikinci gününde konuşan AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, katılımcıların Türkiye'nin en büyük medya kuruluşunda, dünyanın ise en büyük medya şirketlerinden birinde işe başladıklarını söyledi.

Zorlu aşamalardan geçerek gelen ve karşısındaki herkesin birer haberci olduğunun altını çizen Yurdakul, haber ajanslarının çalışma prensibi hakkında bilgi vererek, "Yaptığınız işin yansıması olmazsa siz birer haberci olamazsınız. Ne iş yaparsanız yapın, yaptığınız işin çok güçlü şekilde yansıdığından, insanları etkilendiğinden, insanlara dokunduğundan, AA'da bu yaptığınız işle gelir ve görünürlük sağladığınızdan emin olun. Habercilik şiarından lütfen uzaklaşmayın." diye konuştu.

Yurdakul, Görsel Haberler Direktörlüğünün AA'nın en büyük direktörlüklerinden biri olduğunu belirterek, her gün Time dergisinde, Guardian'da, Bild'de ve News Week'te AA'nın bir fotoğrafının ve videosunun yer aldığını, AA'nın uluslararasılaşmış ekibinin Görsel Haberler Direktörlüğü olduğunu ve bütün dünyaya, dünyadan içerik üretip dağıttığını ifade etti.

Gazze'de 52, Ukrayna'da 17 foto muhabiri ve kameramanın AA için görev yaptığını anımsatan Yurdakul, "Dünyada ne oluyorsa AA kameramanları, foto muhabirleri şu anda üretim halinde ve bunları üretiyor, merkezde işliyor. Sadece Türkiye medyasına değil bütün dünya medyasına çok güçlü şekilde aktarıyor. Bunun zaten çok kısa sürede farkına varacaksınız. Sizler de kendi çalıştığınız birimler içerisinde bu döngüye, bu işletme tekniğine katkı vermeye, onu büyütmeye konsantre olun." tavsiyesinde bulundu.

"AA'nın arşivinde 13 milyon görsel içerik var"

Yurdakul, Görsel Haberler Direktörlüğünün altında 4 müdürlüğün bulunduğunu, Fotoğraf Haberleri Müdürlüğünün 1000 çalışanıyla AA'nın en büyük müdürlüklerinden biri olduğunu aktararak, Görüntülü Haberler Müdürlüğü'nde 750 ise çalışan olduğunu, sokaktaki foto muhabirleri ve kameramanların bu ekibin parçası ve ajansın da sahadaki büyük güçleri olduklarını kaydetti.

Grafik Haberleri Müdürlüğü ve Arşiv Haberleri Müdürlüğü adında 2 yeni müdürlüğün daha kurulduğunu belirten Yurdakul, "Arşiv konusu bizim için çok önemli. Çünkü AA'nın arşivinde 13 milyon görsel içerik var. Türkiye'nin zaten en büyüğü, dünyanın da en büyük görsel arşivlerinden biri AA'da. Bunu dünyaya daha çok göstermek, tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grafik Haberleri Müdürlüğünün çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapan Yurdakul, AA+'dan gelenlere çok güvendiğini, önceki dönemde gelenlerin güzel işler yaptığını ve bu dönem gelenlerden de dünyayı etkileyecek insanların çıkacağına inandıklarını ifade etti.

2 gün süren eğitimde AA'nın kurumsal yapısı tanıtıldı

Eğitim programının ilk gününde İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörlüğü, İdari İşler Direktörlüğü, Satın Alma ve Envanter Yönetimi Direktörlüğü, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü, Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü, Finans Direktörlüğü, Global Haberler Direktörlüğü, Dijital Haberler Direktörlüğü ve Haber Merkezi direktörlüklerince sunum yapıldı.

Programın ikinci gününde ise HAS kullanımı, EBYS ve e-imza süreçleri hakkında bilgi verildi, Akademi ve Yayın Koordinatörlüğü, Hukuk ve Uyum Müşavirliği, Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü, Sistem ve Siber Güvenlik Direktörlüğü, Ekonomi-Finans Haberleri Direktörlüğü, Spor Haberleri Direktörlükleri ile Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörlüğü ve Strateji ve Yönetim Geliştirme Müdürlüğünce sunum gerçekleştirildi.