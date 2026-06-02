ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Haziran 2026

6 Nisan 1920

1- Büyümeye en fazla katma değer bilgi ve iletişim sektöründen geldi

TOBB Türkiye Telekomünikasyon Meclis Başkanı Mustafa Kemal Turnacı:

"Haberleşme hizmeti, gıda ve barınma hizmetinden sonra zaruri bir ihtiyaç haline geldi"

TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci:

"Bilgi ve iletişim faaliyetlerinde açıklanan büyüme oranı, dijitalleşmeye olan ihtiyacın devam ettiğini göstermektedir"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- TÜRSAB'dan muhafazakar tatil konsepti için yatırım ve teşvik çağrısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Turizm tahsislerinin özel olarak düzenlenerek, muhafazakar kesimin tatil yapacağı konsepte bu yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, bize Orta Doğu'dan da çok ciddi bir turizm hareketi sağlar"

"2026 son dakika rezervasyonlarıyla gelişecek bir sezon olacak. Turizmin genel kaybı ne olur konusunda, çok büyük bir kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum"

(Furkan Gençoğlu-Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin asfaltında rekor yolculuğu yaptı

Türkiye'nin taşıtlarda kullanılan lastik ihracatı 2025'te 1,9 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı

En çok lastik ihracatı 336 milyon 428 bin dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 177 milyon 851 bin dolarla İtalya ve 116 milyon 704 bin dolarla Fransa izledi

(Mert Davut/Ankara)

4- Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivisti Hadjal, İsrail askerlerinin cinsel saldırısını anlattı:

"Dövüldük, cinsel saldırıya uğradık, işkence gördük, hayal edilemeyecek bir şekilde şiddet gördük. Birçoğumuz fiziksel ve ayrıca psikolojik travma yaşıyoruz"

"(İsrailli asker) 'Bana yüzünü göster' diyordu. Ben kafamı kaldırmak istemiyordum ve bana sert tokatlar attı"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı/Görüntülü)

5- Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satıldı

Gayrimenkul satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 13,9 azalırken, en yüksek aylık satış adedi 234 bin 468 ile nisanda görüldü

Aynı dönemde tapu dairelerinde 7,8 milyona yakın işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerden elde edilen harç geliri 87,1 milyar lirayı aştı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- Altın yatırımcısının yüzü üç aydır gülmüyor

Altının onsu Orta Doğu'da savaşın başlamasının ardından mart ayında yüzde 11,3, nisan ayında yüzde 1 ve mayıs ayında yüzde 1,8 değer kaybetti

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

"Hürmüz Boğazı'ndan yapılan gemi trafiğindeki uzun süreli aksama, petrol, doğal gaz ve rafine yakıt fiyatlarını yüksek seviyede tutarak, tarihsel olarak altın için daha az destekleyici bir piyasa ortamı yarattı"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Marmara Denizi'nden Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı

Deniz canlıları için ölüm tuzağına dönüşen hayalet ağlar, 4 gün süren operasyonla 6 noktadan çıkarılarak, ekosistemin daha fazla zarar görmesinin önüne geçildi

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı:

"Son dalışımızda yuvaya sıkışmış oldukça büyük bir dişi mığrı ve birçok deniz canlısı vardı. Küçük bir keşiş yengeci vardı. O kadar büyük korku hali vardı ki kolunun birine yavrusu sıkıca tutunmuştu. Su altında onları ağdan kurtardık"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul'da taksiler yüzde 48 verimlilikle çalışıyor

İTEO Başkanı İsmet Dalcı:

"İstanbul'da taksiler yüzde 48 verimlilikle çalışıyor. 100 kilometre yol yapan taksi, 48 kilometresi dolu, 52 kilometresi boş hareket ediyor. Bu, çok düşük"

"Biz, verimliliği yüzde 48'den yüzde 90'a çıkarttığımız zaman İstanbul'da taksi sayısı artmadan 8 bin 531 yeni taksi katılmış gibi sahaya etki yapıyor. İstanbul'da taksi sayısı artması yerine taksilerin daha verimli kullanılması efdal olacak"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

