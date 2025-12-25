Haberler

Burdur'da 91 yaşındaki hayırsever birikimini jandarmaya bağışladı

Burdur'da 91 yaşındaki hayırsever birikimini jandarmaya bağışladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Özcan, 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfına bağışlayarak vatandaşların güvenliğine katkıda bulundu. Özcan, bağışının jandarmanın yaptığı hizmetlere destek amacıyla yapıldığını belirtti.

Burdur'da 91 yaşındaki Mehmet Özcan, birikimi 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde doğan Özcan, 21 yaşına kadar babasıyla çiftçilik yaptı. Askerliğinin ardından havuç ticaretiyle uğraşan Özcan, bir süre sonra kendi işini kurarak ilçede açtığı kırtasiye dükkanını kent merkezine taşıdı.

İşlerinin zamanla büyümesiyle maddi durumu düzelen Özcan, bağış ve hayır işlerine yöneldi. Daha önce köyünde arkadaşlarıyla cami ve anaokulu yaptırılmasına öncülük eden Özcan, son olarak elindeki birikimi yaklaşık 400 bin lira değerindeki 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

Mehmet Özcan, gazetecilere, vatandaşları korumak için canını ortaya koyan jandarmayı çok sevdiğini söyledi.

Jandarmanın insanların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat çalıştığını belirten Özcan, "Tabii jandarmamıza yardımcı olmayacağız da kime yardımcı olacağız? Bu şekilde düşündüm ve yardım etmeye karar verdim. Jandarmamıza birikimim olan 10 Cumhuriyet altını bağışladım. Bu bağışı yaparken de çok gururlandım. Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi." dedi.

Bağışın, Vakıf tarafından Burdur genelinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerde kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay