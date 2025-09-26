Adana Valiliğince, 10-12 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

Feriye İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın 10 bin yıl geriye uzanan geçmişiyle kadim bir şehir olduğunu söyledi.

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni 10-11-12 Ekim'de Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta gerçekleştireceklerini aktaran Köşger, buranın Türkiye'nin en büyük festival alanlarından biri olarak yalnızca lezzetlerin değil, kültürün, sanatın ve kardeşliğin buluşmasına ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Köşger, festivalin bu yılki temasının "Kuşaktan Kuşağa" olduğunu dile getirerek, "Festivalimiz yalnızca bir yemek alanı değildir, aynı anda farklı noktalarda ilerleyen zengin bir kültür programıdır. Ustaların söyleşileri, paneller, ustalık gösterimleri, çocuk atölyeleri, gençler için yarışmalar, konserler ve açık hava etkinlikleriyle her yaş grubuna hitap eden bir içerik hazırladık. Bu yıl ayrıca, ulusal şeflerimizin yanı sıra uluslararası kabul gören Michelin yıldızlı şefler de festivalimizde yer alacak, kendi mutfak deneyimlerini paylaşarak, coğrafi işaretli ürünlerimizi çağdaş tekniklerle buluşturacak. Böylece Adana, bilgiyle tadın, sanatla kentin, gelenekle yeniliğin buluştuğu büyük bir kültür şölenine dönüşecektir." diye konuştu.

Geçen yılki festivalde 800 bini aşkın misafir ağırladıkları ve yaklaşık 3,7 milyar liralık bir ekonomik hareketlilik oluştuğunu belirten Köşger, şöyle devam etti:

"Bu yıl hedefimiz daha büyük. 3 gün boyunca 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi Adana'nın bereketli sofrasında buluşturmak ve festivalimizi kültürden ekonomiye uzanan güçlü bir şölene dönüştürmek istiyoruz. Bu etkiyi sürdürülebilirlik ilkesiyle birleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi festivalimiz 'Sıfır Atık' yaklaşımı üzerine kurgulandı fakat bu yıl çıtayı daha da yükseltiyoruz. İsrafı azaltan uygulamalar, ayrıştırma ve geri kazanım sistemleri, gıda bağışı mekanizmaları sahada ölçülerek raporlanacaktır. Tedarikte 'Yerinde üretim, yerinde tüketim' anlayışıyla hareket ediyor, en fazla 50 kilometrelik çevreden temin ederek karbon ayak izini azaltıyoruz. Böylece doğaya saygıyı, sofradaki bereketi ve geleceğe karşı sorumluluğumuzu aynı çizgide buluşturuyoruz."

Köşger, Adana'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı-Gastronomi adaylık dosyasının kabul gördüğüne değinerek, "Sürecin Paris aşaması tamamlanmıştır. Nihai kararın, 30 Ekim-13 Kasım tarihlerinde Semerkant'ta düzenlenecek UNESCO 43. Genel Konferansı'nda tüm dünyaya açıklanması beklenmektedir. Bu gelişme mutfak mirasımızın küresel ölçekte tescillenmesi, yaratıcı endüstrilerimizin güçlenmesi ve kültür temelli kalkınma anlayışımızın dünyada görünür olması açısından stratejik bir eşiği ifade etmektedir. Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmamız, Adana mutfağını yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünyaya hitap eden bir değer haline getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana'nın tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Bugün geldiğimiz noktada Adana mutfağı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da ilgisini çekmektedir. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak gastronomi kültürünü tanıtmak için yıllardır büyük kararlılıkla çalıştık. Sayın Vali'mizin desteğiyle bu çaba daha da güçlenmiştir." dedi.

Geçer, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek festivalin geçmiş yıllara göre çok daha büyük bir anlam taşıdığını, bugün burada başlatılan tanıtımının ekim ayında Adana'da gerçekleşecek festivalin müjdesi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler ünlü şeflerle mangalın başına geçti. Katılımcılara, Adana kebabı ile ciğer ikram edildi.