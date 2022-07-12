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9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Çorum'da doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde aynı aileden H.G, E.G. ve Z.D, Sungurlu ilçesinde V.Ç, N.K. ve M.K, Alaca ilçesinde S.K, Boğazkale ilçesinde Z.Ç. ile Bayat ilçesinde H.K. doğadan topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

Münir Karaloğlu Sungurlu Çorum Güncel Haberler

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