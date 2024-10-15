78 Yaşındaki Doktor, 62 Yıldır Koşuyor ve 88 Madalya Kazandı

BURSA'da yaşayan çocuk doktoru Murat Kaçar (78), genç ve veteran takımlarında olmak üzere toplam 62 yıldır koşuyor. Hekimliğinin yanında profesyonel atletizm kariyerini sürdüren, 60 metre engelli koşuda Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Kaçar, 62 yılda 88 madalya kazandı. Kaçar, 17 yıldır katıldığı Balkan Şampiyonası'nda ise birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı, 17 kez şampiyon oldu.

İnegöl ilçesinde doktorluk yapan Murat Kaçar, 1962 yılında lisedeyken koşmaya başladı. Tıp fakültesinde eğitim görürken de atletizmi bırakmadı. Bir dönem Galatasaray atletizm takımının kaptanlığını da yapan ve 33 kez milli formayla yarışan Kaçar, 1976 yılında elit kategoride yarış hayatını noktaladı. Daha sonra veteran yarışları için antrenmanlarını sürdüren Kaçar, 2001 yılında Fransa'da 60 metre engellide ilk Avrupa şampiyonu, 2002 yılında Almanya'da 100 metre engellide pist Avrupa şampiyonu, 2003 yılında İspanya'da 60 metre engellide ikinci Avrupa şampiyonu, 2004 yılında Amerika'da 60 metre engellide dünya ikincisi oldu. Kaçar, 2017 yılında Güney Kore'de 60 metre engelli koşusunda dünya şampiyonluğunu, 2022 yılında Portekiz'in Braga kentinde Avrupa Masterler Atletizm Salon Şampiyonası'nda 60 metre engellide Avrupa ikinciliğini ve yine 2022 yılında Finlandiya'nın Tampere kentindeki Dünya Masterler Pist Şampiyonası'nda 75 yaş 80 metre engellide dünya ikinciliğini elde etti. Kaçar, aynı yıl Slovenya'nın Novomesto kentinde yapılan Balkan Masterler Salon Şampiyonası'nda 60 metre engellide 11,61 derecesiyle hem Türkiye rekorunu egale etti hem de Balkan rekoru kırdı.

78 YAŞINDA 88'İNCİ MADALYASINI ALDI

Polonya'nın Torun kentinde 9'uncu Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 75 yaş 60 metre engellide 11,72'lik derecesiyle dünya ikincisi olan Murat Kaçar, gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi. Son olarak 27-29 Eylül'de düzenlenen 33'üncü Balkan Oyunları'nda, kendi yaş aralığında yüksek atlamada 1,23 metrelik derecesiyle zirveye çıkan Kaçar, 80 metre engelli yarışında da 20,30 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Ayrıca 4x100 metre bayrak yarışında ve Balkan bayrak 800+400+200+100 yarışlarında da birinciliği elde ederek şampiyonadaki altın madalya sayısını 4'e yükseltti.

'17 YARIŞTA DA BALKANLAR'DA BENİ GEÇEN OLMADI'

71-79 yaş aralığında Balkan rekorunun sahibi olan Dr. Murat Kaçar, "Son olarak katıldığım, 33'üncü Balkan Oyunları için gittiğimiz Karadağ'da yapılan Balkan yarışmalarında yüksek atlamada, 1,23 ile 71-79 yaş aralığında Balkan Şampiyonu oldum. 33 yıldır yapılan Balkan Şampiyonası'nın pist yarışlarının 17'sine katılmışım. 17 yarışta da bugüne kadar Balkanlar'da beni geçen kimse olmadı. 17 yıldır katılmış olduğum Balkan Salon Pist Şampiyonası'nda, 17 yıldır aralıksız olarak pist şampiyonu olmayı başardık. Bugüne kadar 7'ncisi yapılan Balkan Salon Şampiyonası'nın da 6'sına katıldım. O 6'sında da Balkan şampiyonu olduk ve hala Balkan rekoru da 71-79 yaş bana ait" dedi.

'100 MADALYA İLE ATLETİZMİ NOKTALAYACAĞIM'

Evini ve muayenehanesini kazandığı kupa ve madalyalarla dolduran ve sporun insan hayatındaki önemine vurgu yapan Kaçar, 6 yıllık zorlu tıp eğitimi ve doktorluk mesleğinin yanında doğru bir planlama ile sporculuk hayatını da başarıyla sürdürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Dünya şampiyonalarında 2017 yılında yine 75 yaşındayken Güney Kore Daegu kentinde yapılan Dünya Salon Şampiyonası'nda 60 metre engelde dünya şampiyonu olup da kariyerimi de aşağı yukarı tamamladım. Dünya şampiyonalarında 1 altın, 9 gümüş, 2 bronz toplamda 12 madalya. Avrupa şampiyonalarında da 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere 15 madalya almaya hak kazandım. Balkan oyunlarında ise 36 altın, 16 gümüş, 9 bronz, toplam 61 madalya kazandım. Yani bugüne kadar 88 tane madalyam oldu. 100'e tamamlayıp dalya diyeceğim. Ondan sonra da atletizmi noktalarım diye düşünüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),