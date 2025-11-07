Haberler

7. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı Hendek'te Açıldı

7. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı Hendek'te Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 7. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı, önemli katılımcıların ve yetkililerin katılımıyla açıldı. Vali Rahmi Doğan, fuarın tarım sektöründe önemli bir kazanım olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin tarım makinesi imalatında geliştiğini ifade etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "7. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" açıldı.

Hendek Çok Amaçlı Kapalı Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı'nda gerçekleşen fuarın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım ülkesi, Sakarya'nın da tarım kenti olduğunu ve kentin büyük ihracat sağlayan il konumunda bulunduğunu söyledi.

Kentin bu alanda istikrarlı ilerlediğini belirten Doğan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine baktığımızda fuarcılığın ne kadar geliştiğini görebiliyoruz. Her ne kadar iletişim güçlenmiş olsa da insanlar hala yerinde görerek, konuşarak, dokunarak alışveriş yapmayı tercih ediyor. Fuara baktığımızda üreticilerimiz birbirinden farklı tarımsal makineleri üretmiş durumda. Türkiye aynı zamanda tarım makinası imalatında da üreten bir ülke haline geldi. Bunlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de Karadeniz Bölgesi'ndeki milletvekilleriyle tarım ve sanayi konularına ilişkin sürekli bir araya geldiklerini aktardı.

Çiftçinin yanında olduklarını ifade eden İnci, "Bu yıl don olayından dolayı üzüm, kiraz, ayva ve fındık gibi birçok ürünümüz zarar gördü. AK Parti hükümetimiz hemen bir komisyon oluşturdu ve tarım arazilerini tek tek dolaştık. Sigortalı olanların yanı sıra sigortası bulunmayan çiftçilerimize de zararları karşılığında maddi destek sağladık. Bu desteklerde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ile Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de fuarın ilçe ve bölge tarımı için önemli kazanım olduğunu dile getirerek, çiftçilerin sektördeki yenilikleri takip etmesi, bilgi ve deneyimlerini aktarması için önemli fırsat sunduğunu kaydetti.

Açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (SATSO) Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 9 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı puan alamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı puan alamazdık" diyor
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider

Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider
Hayallerin bittiği o an: Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki var

Hayallerin bittiği o an: Taraftardan büyük tepki var
Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı sessiz sedasız dev zam geldi
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
title