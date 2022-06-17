67 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı; şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL'da toplamda 67 milyon liralık dolandırıcılık yapan 5'i kadın 36 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin elde ettikleri geliri kadınların üzerine tarla, ev, otomobil alarak değerlendirdikleri ortaya çıktı. Öte yandan dolandırıcıların 6 ay boyunca toplamda 50 milyon lirasını çaldıkları Nevra K'ya kabusu yaşattıkları bir çok gece telefonunu açık bırakarak uyumasını istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin kandırdıkları Nevra K.'dan para almak için Şanlıurfa'dan ailece İstanbul'a geldikleri parayı aldıktan sonra tatil yapıp tekrar memleketlerine döndükleri belirlendi.

İstanbul'da dolandırıcılık olayı polise yapılan ihbarla ortaya çıkmıştı. Dolandırıcılık Büro Amirliğini arayan bir ihbarcı "Şişli'de bir kadın dolandırılıyor. Şu ana kadar 50 milyon lirasını aldılar" şeklindeki ihbarı üzerine büyük bir soruşturma başlamıştı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada kısa sürede kadının kimliğine ulaşmıştı. Dolandırıldığının farkında olmadığı kadının Nevra K.'nın ihracat işiyle uğraştığı belirlendi.

EV, OTOMOBİL VE TARLA ALMIŞLAR

40 EKİPLE 9 İLDE OPERASYON YAPILDI

TELEFONU AÇIK BIRAKIP UYUMASINI İSTEMİŞLER

AİLECE PARA ALMAYA GELİP TATİL YAPMIŞLAR

13 KİŞİ TEŞHİS EDİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Nevra K.' kendisinden para alan 8 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Zanlıların benzer yöntemle 1 milyon dolar parasını aldığı mühendis Ceren A.'nın ise 5 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.