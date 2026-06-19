GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Siyaset Okulu'nun kapanış ve sertifika programına katılacak.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesini, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/ 09.00/11.00/12.00/13.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, STK'lerle toplantıya iştirak edecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile AK Parti Kadın ve Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Hakkari/11.00-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve KKTC'nin Lefkoşa kentinde düzenlenecek.

(10.15)

KÜLTÜR SANAT

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında kültür ve sanat muhabirleriyle buluşacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı D Grubu maçını izleyecek.

(San Francisco/06.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

(San Francisco/06.00)

3- Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 2. etabında Çin-Brezilya ve Türkiye-Almanya müsabakaları yapılacak.

(Ankara/16.00/19.30)

4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin Çekya'daki dokuzuncu ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Brno/16.00)

5- 2026 FIFA Dünya Kupası'na; C Grubu'nda İskoçya-Fas ile Brezilya-Haiti, F Grubu'nda Hollanda-İsveç ve E Grubu'nda Almanya-Fildişi Sahili karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Boston/01.00/Philadelphia/03.30/Houston/20.00/Toronto/23.00)

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Kaynak: AA