Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2026

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Nisan 1920 tarihli haber bülteninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Denizcilik Zirvesi'ne katılımı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması, bakanların ziyaret ve toplantıları, TBMM Genel Kurulu, ekonomi-finans gelişmeleri, ABD-İran mutabakatı, Gazze ateşkesi, milli basketbol maçı ve Wimbledon turnuvası gibi konular yer alıyor.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "5. Türkiye Denizcilik Zirvesi Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ile Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılacak, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(İstanbul/13.20/14.05/15.30/16.05)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu DSÖ Bakanlar Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Valiliği ziyaret edecek, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunacak.

(Edirne/14.00/15.00)

4 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi 6. Dönem Toplantısı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun İş Forumu'na katılacak.

(Lahey)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı süreli yayın istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. tur C Grubu'ndaki beşinci maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Zenica/21.00)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD-Bosna Hersek, İspanya-Avusturya maçları oynanacak.

(San Francisco/03.00/Los Angeles/22.00)

3- Wimbledon Tenis Turnuvası'na ikinci tur müsabakalarıyla devam edilecek.

(Londra/12.00)

4- Beşiktaş, Slovakya kampında Macar ekibi Gyirmot ile hazırlık maçı oynayacak.

(Samorin/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerledi
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti

Vinç operatörünün metrelerce yükseklikte yaptığına bakın
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi

Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi sona erdi
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi

Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' deyip ligden çekildi
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız